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Kültür - Sanat Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Yedi İklim bayilerde
Kültür - Sanat

Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Yedi İklim bayilerde

Kültür sanat ve edebiyat dergisi Yedi İklim yine dopdolu içeriğiyle okuyucularının karşısına çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 11:25:00 -
Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Yedi İklim bayilerde

LEVENT SONAT

Derginin kapak yazısında ise şunlar kaydedildi: “Modern zamanlarda uzmanlık, bir hakikat bilgisi gibi önümüze sürüldü. Uzmanların görüşleri mutlak bilgiler gibi kabul edilerek buna uygun bir yaşam biçimi ve felsefe üretildi. Oysa rölativite ile açık bir şekilde görüldü ki determinizm gibi, bilimlerin mutlak kabulleri de mutlak değilmiş. Günümüzde de uzmanlık alanları sadece bir alanın bilgisine sahip olmakla birlikte çoğu zaman ötekilere kulağını tıkayan bir bakıştan kurtulmuş değil. Biraz da bu yüzden dergimizin baktığı yeri göstermek adına “Kültür, Sanat, Medeniyet, Edebiyat” dergisi olarak niteliyoruz kendimizi. Tarihin sonunu getirmeye çalışan ve posthuman dönemi tartışan bu kafa elbette öncelikle sözün düşüşünü, sözdeki anlamın yitimini en azından sözün anlaşılmamasını hedef alacaktır. İtibardan düşen ya da anlaşılmayan, ne dediği belirsiz söz; tabiatın düşmesi, insanın düşmesi ve toplumun düşmesi anlamına gelir. Sözün değerini ve gücünü kavramayan topluluklar da yok olmaya mahkûmdur. Söz sadece basit bir araç değildir. Söz; kavramdır, metafordur, semboldür, inançtır, düşüncedir, değerlerdir. Söz, epistemik ve etik bir alanın malzemesi olmanın ötesinde varoluşsal bir sorunsaldır. İnsanın ve varlığın anlamı, neye hizmet edeceği, varlık gerekçesi sözle mukayettir.”

İletişim için: 0216 352 49 77

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