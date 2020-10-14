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Gündem Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki bir tartışmayı hukuki olmaktan çıkaracağını belirten Akış, "Hakim cübbesi ile trollüğün lüzumu yoktur" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:47:00 -
Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Anayasa Mahkemesi eski Başkanvekili ve şimdiki üyesi Engin Yıldırım'ın attığı darbe imalı tweet başkenti karıştırdı. İlk olarak İçişleri Bakanlığı'nın, ardından da AK Parti ve MHP Meclis Grup Başkanvekillerinin tepki gösterdiği provokatif tweete Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Hukukçu Mustafa Akış'tan da sert tepki geldi.


Akış'ın Yıldırım'a hukuku hatırlattığı ve "Hakim cübbesi ile trollüğün lüzumu yoktur" dediği mesajının detayları şöyle:

Böyle bir tweet hukuki bir tartışmayı hukuki olmaktan çıkarır. Aklı başında herkes bu yazılanın ne anlama geldiğini bilir. Herkes (AYM Üyesi de olsa) aklını başına almalı, tavır ve davranışına dikkat etmelidir.

Hiç kimse layüsel değildir... Bir AYM üyesi önce Anayasa’yı özümsemelidir

Hakim cübbesi ile trollüğün lüzumu yoktur. İnsan da biraz devlet adamı ciddiyeti olur. Bu tavır her şeyden öte Anayasa Mahkemesi’ne ve bu kişinin birlikte mesai yaptığı AYM üyelerine saygısızlıktır."

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Yorumlar

Nadim Hatipoğlu

Bu adam AYM de durmamalı kanunu hükmü neyse yapılmalı.tarafsizligini yitirmiştir.
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Murat

Bu vatandaş o koltukda oturmaya devammı edecek?Adam resmen tehdit etmiş.
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