Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Anayasa Mahkemesi eski Başkanvekili ve şimdiki üyesi Engin Yıldırım'ın attığı darbe imalı tweet başkenti karıştırdı. İlk olarak İçişleri Bakanlığı'nın, ardından da AK Parti ve MHP Meclis Grup Başkanvekillerinin tepki gösterdiği provokatif tweete Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Hukukçu Mustafa Akış'tan da sert tepki geldi.



Akış'ın Yıldırım'a hukuku hatırlattığı ve "Hakim cübbesi ile trollüğün lüzumu yoktur" dediği mesajının detayları şöyle:



Böyle bir tweet hukuki bir tartışmayı hukuki olmaktan çıkarır. Aklı başında herkes bu yazılanın ne anlama geldiğini bilir. Herkes (AYM Üyesi de olsa) aklını başına almalı, tavır ve davranışına dikkat etmelidir.



Hiç kimse layüsel değildir... Bir AYM üyesi önce Anayasa’yı özümsemelidir



Hakim cübbesi ile trollüğün lüzumu yoktur. İnsan da biraz devlet adamı ciddiyeti olur. Bu tavır her şeyden öte Anayasa Mahkemesi’ne ve bu kişinin birlikte mesai yaptığı AYM üyelerine saygısızlıktır."