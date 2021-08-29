Küllerinden doğdu!

Türkiye bu yaz orman yangınları ve sel felaketi ile mücadele etti.

Devlet ve halk el ele verip, yangınların ve yaşanan sel felaketinin üstesinden gelmeye çalıştı.

Özellikle Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın oldukça büyüktü ve günlerce sürdü.

Devlet yangının çıktığı ilk andan itibaren bütün imkanlarını seferber ederken, halk ise yangında zarar gören vatandaşlar için yardımlar yaptı.

Bakanlar günlerce bölgeden ayrılmadı ve yangın verilen mücadelenin sonunda söndürüldü.

Yangının ardından herkes kaybettiğimiz ormanlar için hüzünlenirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Yanan orman alanlarında saha etüdünden sonra fidan dikimi için hazırlanacağız. İlk yağmurların ardından fidan dikimlerine başlanacak. Yangın sonrası oluşan olumsuz görüntülerin 3-5 yılda yeşil bir örtüye dönüşmesi sağlanacak." dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, bugün Twitter hesabından paylaştığı bir görselde, yanan ormanların nasıl yeşile döndüğünü gözler önüne serdi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu orman, 2008 yılında çıkan yangınlarda kül olmuştu. Hepsi küllerinden yeniden doğdu. Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en ideal yöntemlerle yeşillendirmeye devam edeceğiz. Antalya / Manavgat - Taşağıl"