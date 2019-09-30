0553 313 94 23

Kullanıcılar ilgilenmeyince Google kapatmaya karar verdi

Teknoloji devi Google'ın 2018 yılında kullanıma sunduğu yerel haber platformu Bulletin'e olan ilgili markanın beklentilerinin oldukça altında kalınca kapatılmasına karar verildi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 08:47
Kullanıcılar ilgilenmeyince Google kapatmaya karar verdi

Google, işe yaramadığını düşündüğü pek çok uygulamayı kapatmakta sakınca görmüyor. Her ne kadar şirketin görülen pek çok projesi başarıya ulaşsa da, bazı uygulamalar var ki hayal kırıklığından öteye gidemedi. Bunlardan biri de belki de pek çoğunuzun ilk kez adına şahit olacağı Bulletin platformu. Bulletin, kullanıcıların video ve fotoğraf içeriği ile uygulamada hikayeler yayınlamalarına imkan tanıyan, blog benzeri bir hizmetiydi. Yakındaki kişiler bu yayınları görebiliyor ve bu yayınlar Google Aramalarında gözüküyordu. Hizmet 2018 yılında pilot olarak yayımlanmıştı ve Google, kapatma kararını almış durumda. Buna gerekçe ise kullanıcıların bu platforma pek ilgi göstermemesi.

Uygulamayı kullananlara gönderilen bir mesajda Google, iki hafta içerisinde Bulletin uygulamasının kapanacağını söyledi. Uygulama üzerinde içerik paylaşan kullanıcılar, yayınlarını 22 Kasım tarihine kadar indirebilecekler. Ancak Bulletin'in başarılı olmayışının sebeplerinden birinin pek reklamı yapılmaması olduğu düşünülürse, çok az kullanıcının bu uygulamayı özleyeceği kesin.

Google, sürmekte olan Google Haberler Girişimi (Google News Initiative) ile halen yerel haberleri desteklemek için yeni yollar aramaya devam ediyor. Firma, arama algoritmasını orijinal haberleri destekleyecek şekilde değiştirdi. Sahte haberler ile mücadele için 300 milyon dolar harcadı ve Youngstown, Ohio'da başlamak üzere yerel haber yayıncıları için sürdürülebilir çalışma modelleri geliştirmek adına gazete firması McClatchy ile beraber çalışıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 08:47
  1. google
  2. bulletin
  3. SeoHaber

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni haftada Türkiye güneşe doyacak
    1. Yeni haftada Türkiye güneşe doyacak
    2. Macaristan'dan İtalya'ya sınır koruma..
    3. Fenerbahçe’de sıra savunmada
    4. Patlıcan nasıl kurutulur? Fırında..
    5. Dolarda gözler o açıklamaya çevrildi!..
    6. Af yasası ceza indirimi son durum!..
    7. Polisin beylik tabancası oğlunu..
    8. Kullanıcılar ilgilenmeyince Google..
    9. Daha büyük kapasiteli SSD fiyatları..
    10. İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde..
    11. Prens Selman'dan bir flaş açıklama daha!
    12. Siyah noktalar için ne iyi gelir?
    13. Af son dakika! Yargı paketinde neler..
    14. Azil sürecine giren Donald Trump..
    15. Cezayir'de ordu cumhurbaşkanlığı..
    16. Suudi alim Avde'nin attığı tweetler..
    17. Ülkede uçak kazası! Ölüler var
    18. Safer ayında yapılan dua ve zikirler
    19. Deprem sonrası dikkat çeken araştırma!..
    20. Beşiktaş kaçıncı sırada puanı kaç
    21. İçişleri duyurdu: "Roger" öldürüldü
    22. Viral enfeksiyonu nedir tedavisi nasıl..
    23. İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel..
    24. Mardin'de bir terörist öldürüldü
    25. Beşiktaş, Trabzonspor maçı sonucu puan..
    26. Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD..
    27. AK Parti'den son dakika açıklaması: 9..
    28. 30.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    29. Hindistan'da aşırı yağışlar etkisini..
    30. 'Yahudilerin Aksa baskını..
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama: İkazlarımıza rağmen yapıyorlar...
    Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama: İkazlarımıza rağmen yapıyorlar...
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!