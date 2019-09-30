Kullanıcılar ilgilenmeyince Google kapatmaya karar verdi

Google, işe yaramadığını düşündüğü pek çok uygulamayı kapatmakta sakınca görmüyor. Her ne kadar şirketin görülen pek çok projesi başarıya ulaşsa da, bazı uygulamalar var ki hayal kırıklığından öteye gidemedi. Bunlardan biri de belki de pek çoğunuzun ilk kez adına şahit olacağı Bulletin platformu. Bulletin, kullanıcıların video ve fotoğraf içeriği ile uygulamada hikayeler yayınlamalarına imkan tanıyan, blog benzeri bir hizmetiydi. Yakındaki kişiler bu yayınları görebiliyor ve bu yayınlar Google Aramalarında gözüküyordu. Hizmet 2018 yılında pilot olarak yayımlanmıştı ve Google, kapatma kararını almış durumda. Buna gerekçe ise kullanıcıların bu platforma pek ilgi göstermemesi.



Uygulamayı kullananlara gönderilen bir mesajda Google, iki hafta içerisinde Bulletin uygulamasının kapanacağını söyledi. Uygulama üzerinde içerik paylaşan kullanıcılar, yayınlarını 22 Kasım tarihine kadar indirebilecekler. Ancak Bulletin'in başarılı olmayışının sebeplerinden birinin pek reklamı yapılmaması olduğu düşünülürse, çok az kullanıcının bu uygulamayı özleyeceği kesin.

Google, sürmekte olan Google Haberler Girişimi (Google News Initiative) ile halen yerel haberleri desteklemek için yeni yollar aramaya devam ediyor. Firma, arama algoritmasını orijinal haberleri destekleyecek şekilde değiştirdi. Sahte haberler ile mücadele için 300 milyon dolar harcadı ve Youngstown, Ohio'da başlamak üzere yerel haber yayıncıları için sürdürülebilir çalışma modelleri geliştirmek adına gazete firması McClatchy ile beraber çalışıyor.