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Kulakta uğultu neden olur?

İnsanların bazen sürekli, bazen de aralıklarla dış nedenlere bağlı olmayan sesler duymasına kulak uğultusu denilir. Bu durum tek kulakta yaşanacağı gibi aynı anda iki kulakta da görülebilir.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:22
Kulakta uğultu neden olur?

KULAK ÇINLAMASININ NEDENLERİ:

Kulak kiri, kulağın kendisi tarafından bakterilerden korunabilmek için üretilen bir maddedir. Ancak bu maddenin belli bir miktarda olması gerekir.

Bulunması gerektiğinden fazla olması durumunda kulak kanalını kurutur ve kaşıntılara neden olur. Genellikle kulak temizleme çubuklarının yanlış kullanılmasından kaynaklı olarak kulak kiri kulağın içine doğru itilir ve bu madde kulakta uğultulara ve çınlamalara neden olur.

Yüksek kan basıncı dediğimiz hipertansiyonun bilinen belirtileri arasında yorgunluk, baş ağrısı, düzensiz kalp atışı ve kulak çınlaması bulunur.

Yüksek sese maruz kalmak kişide kulak uğultusu yapabilir. Anlık sesler ya da bir konser ortamı ve ateşli silahlar kulak sinirlerine zarar vererek uğultuya neden olurlar.

Kulak enfeksiyonları gibi sağlıkla ilgili durumlar kulağa zarar vererek kulak uğultusu oluşturabilir.

Yine kulakta oluşan alerji kaynaklı sağlık sorunları kulağın tümünü etkiler ve kulakta uğultulara neden olabilir.

Kulak zarında oluşan yırtıklar kulakta uğultu ortaya çıkarabilir.

Vücutta bulunan herhangi bir tümör de kulak uğultusu sorununa yol açabilir.

Fazla alkol kullanımının bir getirisi de kulak uğultusudur. Özellikle alkol alımını takip eden 6 saat içinde uğultu sorunu yaşanabilir.

Kullanılan kimi ilaçların yan etkisi hastada kulak uğultusuna neden olmaktır. İlaç kullanımının bitmesiyle paralel olarak bu sorun da ortadan kalkacaktır.

Psikolojik destek için kullanılan sakinleştiriciler özellikle gece vakti hastada kulak uğultusu şikayeti doğurabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:22
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