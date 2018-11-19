Kulak çınlaması çok ciddi sinyal



Hayatı zehredecek boyutlara ulaşabilen kulak çınlamasının sebebi genellikle cep telefonuyla uzun süre konuşmak ve yüksek sesli müziği kulaklıkla dinliyor olmak gibi basit etkenler oluyor. Yine de unutmayın, dünya kurulalı beri kulak çınlaması illeti var. Üstelik bunu kimi hayra, kimi şerre yorumlamış.

BAK ŞERRİN BOYUTUNA

Şu sıralarda yeryüzünün en tehlikelisi ‘beyin tümörü’ gibi ciddi bir hastalık kulaklarınızı çınlatıyor olabilir!



İnce tiz bir cızırtı, bazen hışırtı, su gürültüsü ya da direkt çınlama…

Kulak çınlaması ya da tıptaki adıyla ‘tinnitus’, hastaların kulaklarında ya da kafasının içinde duyduğunu ifade ettiği, normalde olmayan ses duyma olayı.

Ülkemizde ortalama her 100 kişiden 10’u hayatının bir döneminde kulak çınlama sorunuyla karşılaşıyor.

Mesela cep telefonlarını kulağa dayayıp uzun süre konuşarak kulakları zorlamak kulak çınlamasının daha sık görülmesine sebep..

Yüksek sesli müziği uzun süre kulaklıkla dinlemek de çınlaması yapıyor.

Kulak çınlamasının altında çoğunlukla bu tür basit ve vazgeçmelerle kolaylıkla atlatılacak etkenler yatıyor.

Basit sebepler neler?

Kulak çınlamasının altında çoğunlukla basit, geçici ve iyi huylu nedenler yatıyor. Çınlamanın en temel nedenleri başında ise iç kulak bölgesinde yer alan çok hassas olan işitme sinir uçlarındaki hasarlanmalar geliyor.

Kulak kiri, kulak zarında sorunlar, kulak enfeksiyonları, alerjik nezle ile sinüzit gibi sorunlar sık ve düzeltilebilir nedenler arasında yer alıyor.

Kulak bölgesine travma, diyabet, tiroit bezi hastalıkları, tansiyon sorunları ve sigara da kulak çınlamasına yol açabiliyor.

Ancaaak!

Ancak bazen altta ‘beyin tümörü’ gibi hayatı tehdit eden bir hastalık da olabiliyor.

Bu durumda kulak çınlamasına çeşitli belirtiler de eşlik ediyor.

İŞTE O BELİRTİLER

Çınlamanın dirençli ve ilerleyici olması,

Baş ağrısı,

Bulantı ve kusma,

Baş dönmesi,

İşitme azlığı

Denge bozukluğu

Yüz felci

Bu gibi şikayetlerin de çınlamaya eklenmesi halinde mutlaka beyin cerrahi tarafından muayene edilmesi gerekiyor.

“Bu tümörlerin, boyutları henüz küçükken tespit edilebilmesi, yani erken teşhisi tedaviyi şekillendirmesi açısından çok önemli” diyen uzman hekimler sözlerine şöyle devam ediyor: “Kaldı ki tümör büyüdükçe etrafında yer alan çok önemli sinirleri baskılayarak, hatta zarar vererek geri dönüşsüz ciddi kayıplara götürebiliyor.

Bunun yanı sıra ‘yüz siniri’ diye de isimlendirebileceğimiz 7. kafa siniri olan fasiyal sinir de etkilenmeden sorunu erken çözmek kalıcı bir yüz felcinin de önleyicisi olabiliyor.”