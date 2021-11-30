Kudüs karikatürleri için jüri değerlendirmesi tamamlandı

Yarışmanın başvuruları 29 Ekim’de sona erdi. Yarışmaya 38 ülkeden 209 karikatürist tarafından gönderilen 518 eser, ön jüri tarafından değerlendirildi ve yaklaşık 50 eser finale kaldı. Finale kalan eserler ise Türkiye’den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz’ın yanı sıra Belçika’dan Luc Descheemaeker, Romanya’dan Doru Axinte, Mısır’dan Wesam Khalil, Suriye’den Yaser Ahmad ve İran’dan Nahid Maghsoudi’nin yer aldığı ana jüri tarafından 2 gün süren toplantılarda incelendi ve ödül alacak isimler belirlendi. Yarışma neticesinde birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin ve üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek.