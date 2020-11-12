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Aktüel Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 2 yaralı
Aktüel

Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:21:48 -
Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kanarya Aşık Veysel Caddesi üzerinde seyreden B.Ö.'nin kullandığı 34 CAE 424 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen yaya, yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Caddeyi, bir süre çift yönlü araç trafiğine kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.

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