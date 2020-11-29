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Aktüel Küçükçekmece'de cinayet
Aktüel

Küçükçekmece'de cinayet

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:11:22 -
Küçükçekmece'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kişi, kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yarımburgaz Mahallesi 2401. Sokak'taki 2 katlı binada bir kişinin hareketsiz yattığının görülmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kesici aletle yaralanan C.B'nin (19) hayatını kaybettiği tespit edildi.

C.B'nin cenazesi incelemenin ardından morga götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuya ilişkin çalışması sürüyor.

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