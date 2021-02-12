Küçükbaş hayvan sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, koyun sayısının yüzde 13 artarak 42 milyon 127 bine, keçi sayısının da yüzde 7 artarak 11 milyon 986 bine çıkmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Çelik, sektör adına sevindirici bir diğer gelişmenin ise merinos koyunu ve tiftik keçisi adedinde görülen artış olduğuna işaret etti. “Merinos koyunu sayısının yüzde 15.3, tiftik keçisi sayısının ise yüzde 19.1 artması olumlu haberlerdir. Merinos koyunu sayısı bir yılda 3 milyon 76 bin 583’ten 3 milyon 547 bin 33’e, tiftik keçisi sayısı 241 bin 55’ten 287 bin 20’ye yükseldi. Hem merinos koyunu hem de tiftik keçisi dokuma sanayimiz açısından çok önemli” diye konuştu. Türkiye’nin ‘her nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısı’ hedefine yaklaştığına dikkati çeken Çelik, şunları ifade etti: “Covid-19 salgınına rağmen sektör ayakta kaldı, üretimine ara vermedi. Çiftçimiz ile yetiştiricimiz verilen destekleri boşa çıkarmadı ve küçükbaş hayvan sayısı artmaya devam etti. İnşallah çalışmalarını hızlandıran çiftçimiz ile yetiştiricimiz hedeflerin üzerine çıkacaktır.“