Yerel Küçük Yayla’da 1 saatte 1,4 ton atık toplandı
Küçük Yayla’da 1 saatte 1,4 ton atık toplandı

Küçük Yayla’da 1 saatte 1,4 ton atık toplandı

Tokat Erbaa Belediyesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin ortak düzenlediği atık toplama etkinliğinde, Küçük Yayla’da kısa sürede 1,4 ton atık toplanarak bölgenin temizliği için önemli bir adım atıldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, doğa ziyaretlerinin yoğun olduğu Küçük Yayla’da düzenlenen atık toplama etkinliği acı gerçeği ortaya koydu. Bilinçsiz kişilerin sebep olduğu kirlilik bu etkinlikle gözler önüne serilmiş oldu.

 

En fazla atık toplayana ödül

Erbaa Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile iş birliği yaparak vatandaşların piknik yapmak için sıklıkla ziyaret ettiği Küçük Yayla'da atık toplama etkinliği düzenledi. Etkinliğe sivil toplum örgütleri de destek verdi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, akademisyenler ve çok sayıda üniversite öğrencisinin katıldığı etkinlikte en fazla atık toplayan öğrenciler ödüllendirildi. Yaklaşık 1 saat süren atık toplama programında toplam 1,4 ton atık toplandı.

 

“Gelecek nesiller için çok önemli”

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Avrupa Atık Azaltım Haftası ve ülkemizde sıfır atıkla alakalı yapılan çalışmalar, geçmişimizin bize bıraktığı mirası, geleceğe biz nasıl aynı şekilde bırakırız bunun bir yansıması. Erbaa'nın çok güzel bir noktasında Küçük Yayla'da geçmişimiz nasıl doğayı bize bıraktıysa,i bizde aynı şekilde bırakalım diye bu etkinliği burada düzenleyeceğiz. Bölge çok önemli, çok kıymetli. Bu açıdan buradayız. Sıfır atık kapsamı, doğanın geleceğe aynı şekilde, temiz şekilde bırakılması gelecek nesiller için çok önemli ama bir de olayın ekonomik boyutu da var. Geri dönüşümle alakalı atıkların geri toplanması, atıkların sürdürülebilir hale gelip doğamızı korumamız çok kıymetli. Gelecek nesillerin güzel bir şekilde yaşaması için çok önemli. Ben bu çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

