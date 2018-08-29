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Küçük Yağmur için bakanlık devrede!

İstanbul Bağcılar’da annesi ve babası boşanan 10 yaşındaki Yağmur, kısa süreliğine kaldığı babasından annesine teslim edilmek üzere icra memurları tarafından zorla alındı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Yağmur için harekete geçti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:56
Küçük Yağmur için bakanlık devrede!

İstanbul Bağcılar’da yaşayan Metin Çorlu, geçtiğimiz senelerde eşine boşanma davası açtı. 5 yıl süren mahkeme süresince kızının velayeti geçici olarak anneye verildi. Bu süre zarfında kızıyla zaman zaman görüşen baba Metin Çorlu, açtığı dava ile yaz tatilinde kızının bir ay kendisinde kalması hakkını kazandı. Bir aylık süre sonunda ayrılamayan baba kız, eski eşin açmış olduğu icra davasıyla ayrılmak zorunda kaldı. Minik Yağmur, ağlayarak gitmek istemediğini ifade etmesine rağmen, annesi, polis ekipleri, icra memurları ve pedagog eşliğinde babasından alındı. Baba ve kızın ayrılmamak için verdiği mücadele ve yakarışları ise görenlerin yüreğini dağladı. Kendisini almaya çalışan annesine de tepki gösteren minik Yağmur "ben mal mıyım" diyerek bağırarak babasına sarıldı. Annesinin tüm çabalarına rağmen babasının kucağından inmeyen Yağmur, "Baba beni bırakmayacaksın değil mi" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Memurların ısrarı üzerine kızı ile birlikte evinden aşağı inen baba Metin Çorlu, "Zorla götürüyorlar seni kızım. Bu ülkede böyle" diyerek duruma isyan etti. Metin Çorlu ve kızı Yağmur, sonunda polis aracına binerek karakola gitti. Karakolda Yağmur annesine teslim edildi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:56
  1. İstanbul
  2. Bağcılar
  3. Küçük yağmur
  4. Çalışma
  5. Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
  6. Bakanlık harekete geçti

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