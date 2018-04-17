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Küçük tenisçilerden Zeytin Dalı'na tam destek!

Ankara ve İzmir'de Zeytin Dalı Harekatına destek vermek amacıyla 12 yaşındaki tenisçiler arasında tenis turnuvası düzenlendi.

17 Nisan 2018 Salı 13:47
Küçük tenisçilerden Zeytin Dalı'na tam destek!

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afrin'deki operasyonun önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen turnuvalara genç tenisçiler yoğun ilgi gösterdi.

YÜZLERCE SPORCU KATILDI

Ankara'da Asur Tenis Performans ve Efe Güray Spor Vakfı'nın ev sahipliğindeki organizasyona 160 sporcu katılırken, İzmir Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'ndeki turnuvada 121 sporcu mücadele etti.

Asur Tenis Performans'taki turnuvada dereceye giren tenisçilere ödüllerini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş takdim etti.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:47
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. zeytin dalı
  4. izmir
  5. ankara
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  7. Mehmet Şimşek

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