0553 313 94 23

Küçük Minikler Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

Küçük Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Ankara’da Türkiye genelinden 11 ve 13 yaş aralığındaki toplam 630 güreşçinin katılımı ile gerçekleşti.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:20
Küçük Minikler Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

Küçük Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Ankara’da Türkiye genelinden 11 ve 13 yaş aralığındaki toplam 630 güreşçinin katılımı ile gerçekleşti.


Türkiye genelinde 2 bin sporcu içinden yapılan seçmeler sonunda 11 ve 13 yaş grubunda 42 ilden toplam 630 sporcunun katıldığı Küçük Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası bugün yapılan finallerle sona erdi. Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada bugün yapılan finallerde dereceye giren güreşçiler şunlar:



11 YAŞ:


34 Kg:


1-Enes Kavlu


2-Muhammet Alakbarlı


3- Hayrettin Keskin


3-İsmail Korkmaz



41 Kg:


1-H.Emir Berdan


2-Seyfettin Bulut


3-Ege Yılmaz


3- Ahmet Uzun



48 Kg:


1- Cihan Coşkun


2-M.Bera Koç


3-Semih Kılınçarslan


3-Osman Sağır



57 Kg:


1-Ataberk Yeniçağ


2-Fatih Alış


3-Sarp Kazan


3-Hamza Okumuş



68 Kg:


1-A. Kerem Tanrıverdi


2-Lütfi Benekli


3-Mert Ekli


3-Halil İlhan



(68-78)Kg:


1-Mustafa Alper


2-Kaan Kandemir


3- Bekir Ünal


3-Berktuğ Ganiz



12-13 YAŞ:


34 Kg:


1-E.Mücahit Yılmaz


2-A.Bartu Çetin


3- Arif Küççük


3-U.Talha Uslu



41 Kg:


1- Fatih Toprak


2-Y.Emre Karakış


3-Uğur Dalbastı


3-Remzi Temur



48 Kg:


1-Abdussamet Timurbanga


2-Yılmaz Kalyoncu


3-Hüseyin Beyaz


3- Yücel Çalık



57 Kg:


1-Batuhan Karabulut


2-Ahmet İşler


3-Selim Çiçek


3-Eyyüp Çetin



68 Kg:


1-Ertuğrul Toptan


2-E.Ömer Bozbağ


3-Hasan Dur


3-E.Batuhan Bildiş



(68-78)Kg:


1-R.Arda Güneş


2-Beraat Taşkın


3- Yusuf Yücel


3-Ertuğrul Topal



Takım sıralaması ise şu şekilde oluştu:


11 YAŞ:


1- İstanbul Beşiktaş SK 71 Puan


2-Tokat Zile Bld. SK 60 Puan


3-Kocaeli B.B. Kağıt SK 54 puan



13 YAŞ:


1- Kahramanmaraş GSK 104 Puan


2-İstanbul Beşiktaş SK 60 Puan


3-İstanbul Sancaktepe Beld. SK 58 Puan

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon’da 20 günde 34 buluntu yeri saptandı
    1. Trabzon’da 20 günde 34 buluntu yeri..
    2. Diyarbakır’da korkutan yangın
    3. Eğitim Bir-Sen’den “2018-2019 Eğitim..
    4. Seydikemer’de iki otomobil kafa kafaya..
    5. Milli Savunma Bakanı Akar, CHP..
    6. Mersin’de dolu yağışı meyve ve sebze..
    7. Deniz üstünde minder sandığı cisim 45..
    8. Düzce Belediyesi kaldırıma park..
    9. O hırsız tutuklandı
    10. Erzurumspor, Bilazer ile anlaştı
    11. TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde..
    12. Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü..
    13. Afganistan'daki FETÖ'ye ait bir okul..
    14. Başkan Özlü, “560 vaadin hepsi yerine..
    15. Başkan Ergün Türkiye Belediyeler..
    16. Çalışmalar yayalar için başladı
    17. Kitap, Kahve ve Gençliğin Buluşması..
    18. Ağrı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    19. AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?|..
    20. ABD'li casus Brunson'dan flaş iddia!..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu