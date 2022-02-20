Küçük Miço bu sefer ABD’ye ağladı!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris bir araya geldi.

İkili, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü.

Gündem Doğu Akdeniz

Görüşmede Miçotakis, Doğu Akdeniz'de adaları silahlandırarak ve çeşitli ihlallerde bulunarak gerilimi tırmandıran tarafın Yunanistan olduğu gerçeğini gizlemeye çalıştı.

Kathimeri'nin Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında Harris'e bilgi verdi.

Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı

Yunanistan Başbakanı, Türkiye'yi suçlamaya kalkarak, "bölgede Türk provokasyonunun artması nedeniyle istikrarın bozulma riskine" dikkat çekti ve ABD'ye şikayette bulunmaya çalıştı.

Öte yandan Miçotakis, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de desteklediği enerji projeleri hakkında Harris'i bilgilendirdi.

"İlişkimiz tarihin en iyi seviyesinde"

Ayrıca, iki ülke arasında savunma alanında daha yakın iş birliği ve Ukrayna meselesi de görüşmede gündeme geldi.

ABD Başkan Yardımcısı ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kiryakos Miçotakis, "Kamala Harris ile harika bir görüş alışverişi yaptık. Yunanistan-ABD ilişkisi, uzun dostluk ve iş birliği tarihimizin en iyi seviyesinde." ifadelerini kullandı