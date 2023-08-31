Küçük esnafa kredi müjdesi geldi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kars’ta küçük esnafın sıkıntılarını gidermek için 30 milyon lira destek verileceğini belirtti



Ticaret Bakan Prof. Dr. Ömer Bolat, Kars’ta Ekonomi Sivil Toplum Kuruluşları ile (STK) bir araya geldi. Bolat, Türkiye’nin ekonomisinin yeni çıtasının orta vadeli program olacağını kaydetti. Bolat, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ile görüştüm. İnşallah burada küçük esnafımıza, sanatkarımıza işlerindeki sıkıntıları gidermek üzere 30 milyon liralık bir tahsisat getirdik. Adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtırsınız” diye konuştu. Hükümetin önceliklerinden bahseden Bolat, “Burada hükümet olarak ilk iki önceliğimiz şunlar. 1’incisi enflasyonla mücadele, kamunun bu konuda çok önemli rakam tedbirleri var. Önümüzdeki hafta orta vadeli 3 yıllık program açıklanacak. Türkiye ekonomisinin yeni çıtası orta vadeli program olacak. Hepinizin orta vadedeki programdaki hedefleri, reform önerilerini takip etmenizi tavsiye ediyorum. Orada Türkiye’nin 3yıl içinde başlıca makro ekonomik göstergelerde hangi hedeflere ulaşacağının tahminleri ve yol haritası yer alacak” şeklinde konuştu.



“2023 şansız bir yıl, zor bir yıl dünyada büyüme oranı dünyada büyüme ortalaması yüzde 3 ve altında gerçekleşecek." ifadesini kullanan Bakan Bolat, "Gelişmiş ülkelerde, zengin ülkelerde bu büyüme oranları yüzde 0 ile 1 arasında ve Türkiye’nin yüzde 4 civarında bir büyüme yakalaması aslında oldukça sevindirici ve biz pandemi başlamasında önceki tabloda Ocak 2020’ye göre 4 milyona yakın yeni istihdam meydana getirdik. 4 milyon insanımıza iş bulduk. Ve milli gelirimizi 906 milyar dolara, kişi başına milli gelirimizi 10 bin 655 dolara çıkardık. İhracatımızı da bu zor dönemde 254 milyar dolara geçen yıl itibarıyla taşımayı başardık. İnşallah bu yılı atlatacağız. Gelecek yılda büyük bir ivme bekliyoruz. Tek yol ihracatımızı artırmak diye bir sloganımız var. Dünya ihracatındaki payımızı yüzde 1,20’ye 5 yıl sonra çıkarma hedefimiz var. Hizmet ihracatımızı inşallah 200 milyar dolara çıkarma hedefimiz var 5 yıl içinde ve cari açığı azaltarak dengeli bir cari işlemler dengesini yakalama hedeflerimiz var. Hizmetler ihracatında da dünyada söz sahibi olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.



İç piyasada Ticaret Bakanlığı olarak stokçuya, voleyi vurmak isteyene ve fırsatçılık yapmak isteyene aman vermemeye kararlı olduklarını belirten Bolat, şunları söyledi:

“Kasa ve raf fiyatları arasında tüketiciyi aldatmaya çalışanlara kesinlikle yaptırımlar, cezalar uygulanmaya devam ediyor. Kars’ta dahil bütün Türkiye satında gıdada, marketlerde, otoda bu denetimlerimiz devam ediyor. Son sözüm olarak dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan 2 yönetmelik değişikliğimiz oldu. Taşınmaz yani emlak piyasasında ve 2’nci el oto satışlarında sahte isimlerle ve sahte araçla olmayan şeyleri satmaya çalışmak, tüketiciyi aldatmaya çalışmak gibi uygulamalara karşı ilan sitelerinde de sorumlu tuttuğumuz ve maddi cezaların uygulanacağı yönetmelik değişikliği yaptık. Amacımız arkadaşlar sadece ve sadece ticareti adil, haklı ve tüketicilere kaybettirmeyecek, tüketicileri aldatmayacak şekilde yapılmasını sağlamaktır. Piyasa başıboş değildir. Denetimsiz değildir. Hükümet ve devlet görevin başındadır.”



Bakan Bolat’ın açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, bakan yardımcıları, genel müdürler ve STK temsilcileri katıldı.