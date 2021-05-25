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Biyografi Kübra Par kimdir? Kübra Par nereli? Kübra Par eşi kimdir?
Biyografi

Kübra Par kimdir? Kübra Par nereli? Kübra Par eşi kimdir?

Orgazine suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ne cevap vereceği merak ediliyoru. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu programda gazeteciler Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy, Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Moderatör Kübra Par kimdir? Kübra Par nereli? Kübra Par eşi kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 12:18:00 - 2021-05-25 12:19:33
Kübra Par kimdir? Kübra Par nereli? Kübra Par eşi kimdir?

Kübra Par eşi kimdir? Kübra Parmaksızoğlu Coşkun 20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan’da dünyaya geldi. Televizyonda Kübra Par adını kullanıyor. 1984 yılında Erzincan'da dünyaya Par, 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Habertürk'te sunuculuk yapan Kübra Par, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile evli. Coşkun ise gazeteci Ahmet Hakan'ın kardeşidir.

Mahmut Fazıl Coşkun

Mahmut Fazıl Coşkun, 'Anons', 'Yozgat Blues' ve 'Uzak İhtimal' filmlerin altına imzasını attı.

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