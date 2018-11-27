Kubbede elektron geziyor!..

Bakın baştan söyleyelim: Tefekkür için vaktiniz varsa bu satırları okumalısınız. Şöyle hemen her paragrafta dura düşüne, sindire sindire..

Cenâbı Hak bütün canlılar gibi insanları da uzuvlardan organlardan, o organları hücrelerden, hücreleri ise moleküllerden halketmiş, yaratmıştır.

Ee, ne var bunda diyeceksiniz. Devam ediyoruz.

Moleküllerimiz ise bütün cansızlarda taşta, toprakta, suda, nefes aldığımız havada olduğu gibi atomlardan yaratılmıştır.

Atom dendiğinde aklınıza hemen bombası geldi değil mi.. Gayet normal. Fakat orada takılı kalmayın. Devam ediyoruz.

Atomlar ise çekirdek ve onun etrafında dönen elektronlardan yapılmıştır.

Atomun çekirdeğinde de nicesi var. Elektronların da.. En çok bilinenleri, alt parçacıklardan (kuarklardan) oluşan proton, elektron, nötrondur. Yapısı tamamen keşfedilmemiş olanlara meselâ foton (ışık), bozon, mezon, fermiyon, baryon, graviton diyorlar. Bilim ilerledikçe de daha küçük, küçük daha küçük dedikçe, daha küçüğünü keşfediyor. Hayrete düşüyor.

Fakat daha ötesine gitmiyor burada, atom'da duruyoruz.

En küçük birimimiz kainatta yaratılmışların canlı cansız her şeyin, en küçük birimi atom; onun merkezindeki çekirdek ve çekirdek etrafında dönen elektronlar..

Şimdi bir soru: Çekirdek ile elektronlar arasındaki mesafe ne kadardır?

Sık sık okul kitaplarında gazete ve dergilerde de atomun yapısını gösteren "temsili resimler" görürsünüz.Bakın sayfamıza da koyduk bunlardan birini. Ortada bir çekirdek var. Çevresinde elektronlar dönmekte. Bu dönüşler eskiden beyzi derdik eliptik yörüngesi de çizgilerle anlatılmaya çalışılmış.

Çekirdek ile elektronların arasındaki bu mesafeyi düşünüyoruz.

Acaba ne kadar?

Dışarıdan bakınca tabii ki çok kısa gibi.. Oysa dedik ya bu farazi bir resim. Yoksa değil çıplak gözle, özel yapılmış elektronik mikroskoplarla dahi bu şekli görmemiz mümkün değildir.

Fakat orana vurursak, acayip fazla bir mesafeyle karşılaşırız.

Nasıl bir mesafe?

Bir örnek anlatmak istense nasıl anlatabiliriz?

Gelin şimdi Sultanahmet Camii'ne gidelim. Kubbenin tam altına, atomun çekirdeğini temsilen bir keçiboynuzu çekirdeği "karat" tanesi koyalım.

O karata kıyasla, elektronlar nerede dönmektedir biliyor musunuz?

Kubbede!

Evet, kubbede..

Yani biz bir boşluktan ibaretiz. İçi boş yaratıklarız!

Dünyada 7 milyar 600 milyon insan yaşamakta.

Bunların içindeki yukarıda sözünü ettiğimiz atomik boşluğu kaldırırsak, sonuçta elimizde kalan parçacıklar, ancak 250'lik bir kola kutusunu doldurabilir.

Bunun tek bir kişiye, size ya da bana düşen kısmı ancak bir toz parçası, desek toz bile olamaz herhalde..

Kendini evrenin merkezi sanan insanın hükmü zerre kadar bile değil işte... Gülümseyeceksiniz ama soğanın cücüğü dahi değiliz!

Bütün evrende yaratılanlar atomlardan oluştuğuna göre, kainat bile Yaratan nezdinde bir hiçtir, hiç..

İnşallah bu anlatım tefekküre değmiştir.

(Emre Aköz'e teşekkür)