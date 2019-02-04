Küba aşısı nedir? Küba aşısı kanseri ne kadar önlüyor?

Küba’nın geliştirdiği akciğer kanseri aşısı uzun bir süredir kanser hastalarının ve yakınlarının gündeminde. Bazı hastalar, son umut olarak Küba’ya gidiyor ve şifayı orada arıyor. Peki Küba aşısı ne kadar etkili? Küba aşısı ne işe yarıyor? İşte detaylar...

Küba aşısı nedir?

Dünyada “Küba Aşısı” diye tanınan kanser ilacı Türkiye’de 39 hasta üzerinde test ediliyor. 5 merkezde hangi hastalarda daha yararlı olduğu takip edilen Küba Aşısı ilk bulgulara göre ömrü ortalama 2-3 ay uzatıyor. İlacın sadece Arjantin’de ruhsatı var.

Hangi kanser türlerine kullanılabiliyor?

Küba'da aşıyla tedavi edilen başlıca kanser türleri: Akciğer, sarkom, melanom (cilt kanseri), gırtlak, meme, mide, yemek borusu, pankreas kanseri, beyin tümörleri, lenfoma (kemik iliği kanseri) ve metastatik karaciğer tümörleri… Aşı tedavisi genellikle tüm dünyada uygulanan kanser tedavilerine tamamlayıcı niteliktedir. Bu tedaviye Türkiye'de, tamamlayıcı ve ek bir tedavi olduğu için izin veriliyor. Bu aşıların içindeki antikorlar kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Küçültebiliyor ve başka yerlere atlamasına engel olup alanını kısıtlıyor. Burada en önemli şey, yani Küba'nın en büyük başarısı, kanseri ölümcül bir hastalıktan kroniğe doğru çevirmesi. Bu esasında bir mucize ama sanki bir tane aşı var basıyorsun tamamen geçiyor gibi değil. Siz bu aşıları ayda bir devamlı alıyorsunuz…

Küba aşısı ne kadar?

Türkiye’ye Türk Eczacılar Birliği tarafından getirtilen ilacın bir dozu hastaya 2 bin 620 dolara mal oluyor.

Yan etkisi var mı?

Türkiye'de ruhsatlı olmayan ilacı ekonomik olarak alabilecek, uygun hastalara önerdiklerini söyleyen Medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, şunları söyledi: “Cilt altındaki uygulama yerinde dahi bir yan etki görmedik. Bu büyük bir avantaj. Tedaviden önce ilacın hangi hastalara işe yapacağını gösterecek bir biyobelirteç bulmayı hedefliyoruz. Hastaların lenfosit yanıtlarında artış gözledik ki bu bizim için anlamlı bir sonuç. Özellikle akciğer kanserinde kullanıyoruz. Ama meme, pankreas kanserinde de kullananlar oldu. Hastalar bu ilacı kullanmak için çok baskı yapıyor. İlaç umut verse de henüz standart tedavinin yerini tutmuyor. Standart tedaviyle birlikte kullanılabiliyor veya ardışık verilebiliyor. Kemoterapi almış, ‘Şimdi ben ne yapacağım’ diye kaygıya düşen çok sayıda hasta var. Herhangi bir idame tedavisi vermediğimiz bu hasta grubu için uygun bir seçenek. Hem hasta başıboş kalmadığını düşünüyor hem de yan etkisi olmayan bir şeyle devam ediyoruz.”