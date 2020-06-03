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Aktüel

Kuaförde korona virüs tespit edildi, filyasyon ekibi müşterilerin peşine düştü

Kayseri’de, bir kuaför çalışanının Kovid-19 testinin pozitif olması sonrasında, kuaför dükkanı kapatılırken, İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi müşterileri bularak 14 gün evde karantina altında kalmaları konusunda uyarıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:45:37 -
Kuaförde korona virüs tespit edildi, filyasyon ekibi müşterilerin peşine düştü

Kayseri’de, bir kuaför çalışanının Kovid-19 testinin pozitif olması sonrasında, kuaför dükkanı kapatılırken, İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi müşterileri bularak 14 gün evde karantina altında kalmaları konusunda uyarıyor.


Melikgazi ilçesinde bayan kuaföründe çalışan bir kişinin testi pozitif çıktı. Kuaför kapatılırken İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi, kuaför dükkanına gelen ve kayıt altına alınan müşterilere tek tek ulaşarak 14 gün boyunca evde kalmaları uyarısında bulunuyor.


Kapatılan kuaförün sahibi olan kadının eşinin de yan dükkanda erkek berberi olarak çalıştığı belirlenirken, ekipler bu dükkandan da numune alarak dükkanın kapatılmasını sağladı.


Yetkililer, berber ve kuaförlerin gelen müşterilerin isim, telefon ve adreslerini not almaları gerektiğine dikkat çekti. Yetkililer, kuaförlerin dezenfekte kurallarına kesinlikle uyması gerektiği ve mutlaka maske kullanmaları gerektiği uyarısında bulundu.

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