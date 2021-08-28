KÜ bakım ve onarım malzeme ve hizmet alımı işi ihale edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kapadokya Üniversitesi kullanımında Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Sivritaş Mahallesi 15 Pafta 71 Ada 43 Parsel sınırlarında yer alan bahçe duvar küpeştelerinin yenilenmesi, bakım ve onarım işleri için malzeme ve hizmet alımı yapılacak. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecek.



Teklif vermeden önce Üniversite tarafından görevlendirilen teknik personel eşliğinde işyeri gezilecek ve yapılacak iş hakkında Yüklenici bilgilendirilecek. Teklifler bu doğrultuda verilecek olup teklif edilen bedel üzerinden Yükleniciye ödeme yapılacak. İlave imalat çıkması durumunda Üniversiteden fark ve ücret talep edilmeyecek.

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