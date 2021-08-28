  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afgan göçmenler Yunanistan'a akın etti! Sebebi şok etti
Aliağa'daki orman yangını söndürüldü
Aslan'ın fikstür tamam
Fenerbahçe'nin fikstürü belli oldu
Ekonomi KÜ bakım ve onarım malzeme ve hizmet alımı işi ihale edecek
Ekonomi

KÜ bakım ve onarım malzeme ve hizmet alımı işi ihale edecek

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre bakım ve onarım malzeme ve hizmet alımı işi ihale edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 13:51:00 -
KÜ bakım ve onarım malzeme ve hizmet alımı işi ihale edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kapadokya Üniversitesi kullanımında Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Sivritaş Mahallesi 15 Pafta 71 Ada 43 Parsel sınırlarında yer alan bahçe duvar küpeştelerinin yenilenmesi, bakım ve onarım işleri için malzeme ve hizmet alımı yapılacak. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecek.

Teklif vermeden önce Üniversite tarafından görevlendirilen teknik personel eşliğinde işyeri gezilecek ve yapılacak iş hakkında Yüklenici bilgilendirilecek. Teklifler bu doğrultuda verilecek olup teklif edilen bedel üzerinden Yükleniciye ödeme yapılacak. İlave imalat çıkması durumunda Üniversiteden fark ve ücret talep edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay