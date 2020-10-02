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Ekonomi KSO Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret verilerini değerlendirdi:
Ekonomi

KSO Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret verilerini değerlendirdi:

"Eylül ayında ihracatımızın 16 milyar doları aşmasını memnuniyetle karşıladık. Beklentimiz önümüzdeki aylarda, aylık bazda 17 milyar dolar ihracatı görmek"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:25:58 -
KSO Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret verilerini değerlendirdi:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, eylül ayında Türkiye'nin ihracatının 16 milyar doları aşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan eylül ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Eylül ayında birçok öncü göstergede pandemi öncesi potansiyelin yakalanarak, daha olumlu rakamlar görmeyi beklediklerini belirten Zeytinoğlu, "Nitekim eylül ayı ihracatı yüzde 4,8 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, hem en yüksek eylül ayı gerçekleşmesi hem de yıl başından bu yana gerçekleşen en yüksek seviye. Ayrıca, ağustos ayının da yüzde 28,5 üzerinde. İhracattaki bu performansı çok olumlu değerlendiriyoruz. Üçüncü çeyrekte büyüme adına olumlu veriler geleceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, eylül ayında ihracatın 16 milyar doları aşmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, "Beklentimiz önümüzdeki aylarda, aylık bazda 17 milyar dolar ihracatı görmek." ifadesini kullandı.

Eylül ayı ithalatını da değerlendiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Eylül ayında ithalat yüzde 23,3 artışla 20 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat artışı, otomotiv ve altın ithalatından kaynaklanıyor. Altın ithalatı geçen yılın aynı döneminin 3 katı, otomotiv ithalatı da 2 katına yükseldi. İthalat alt kalemlerine baktığımızda, yatırım malları ithalatının yüzde 46,6 ara mallar (hammadde) ithalatının yüzde 19,7 artmasını yatırımlar ve üretim artışları açısından olumlu değerlendiriyoruz. Tüketim malları ithalatında da yüzde 22,9 artış olduğunu görüyoruz."

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