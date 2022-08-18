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Gündem Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı
Gündem

Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı

Başkan Erdoğan, Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Kritik görüşme dünya basınında geniş yankı buldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 18:03:00 -
Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Polonya üzerinden, kara yoluyla Ukrayna`nın Lviv kentine gitti.

Erdoğan`a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, toplantının gündeminde tahıl sevkiyatı ve Zaporijya olduğunu söyledi.

Sputnik News`te BM Başkanı`nın tansiyonun düşürülmesi çabaları kapsamında Türkiye - Ukrayna görüşmelerine katıldığı ifade edildi.

France 24'te, "Erdoğan`ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı" ifadesi kullanıldı.

Independent, Türkiye'nin tahıl anlaşmasına aracılık ettiğinin altını çizdi.

El Cezire ise Lviv`deki görüşmenin barış için bir şans olduğunu yazdı.

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Yorumlar

aynen böyle

İnternete R.T.E yaz sadece

Recai

Erdoğan’ın dış politikası benim görüşüm fevkalade emin olmak için tüm tv haber kanallarını izledim dış politikada başarısızlıktan bahsedilmiyor İçerde kafayı takmışlar 1000 -2000 gibi ufak yatırımcıların kur korumalı parasına İMF den alsa yüksek faizle Ayşe Fatma ödeyecek daha mı iyi olacak bunun yanında kira ev artışı gibi eksikleri konuşuyorlar ancak vatandaş karneye bakıyor
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