Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Polonya üzerinden, kara yoluyla Ukrayna`nın Lviv kentine gitti.

Erdoğan`a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, toplantının gündeminde tahıl sevkiyatı ve Zaporijya olduğunu söyledi.

Sputnik News`te BM Başkanı`nın tansiyonun düşürülmesi çabaları kapsamında Türkiye - Ukrayna görüşmelerine katıldığı ifade edildi.

France 24'te, "Erdoğan`ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı" ifadesi kullanıldı.

Independent, Türkiye'nin tahıl anlaşmasına aracılık ettiğinin altını çizdi.

El Cezire ise Lviv`deki görüşmenin barış için bir şans olduğunu yazdı.