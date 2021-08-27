Kritik ikaz! Doğal afetlere karşı sigortalılık oranı arttırılsın

Şu anda 7.4 milyon konutun sigortasız olduğuna da işaret eden Palandöken, şu hususlara dikkat çekti: “Son 5 yılda ise ülkemizde 13 binin üzerinde orman yangını meydana geldi. Bu yaşanan doğal afetlerde yalnızca binalar ya da ormanlar değil aynı zamanda araçlar da hasar görüyor. Örneğin yalnızca Bartın’da en son yaşanan sel felaketinde 49 araç hasar gördü. Yani görüldüğü üzere hem araç hem iş yeri hem bina hem çiftlik ve tarımsal alanlarımız birçok doğal afetten zarar görüyor. DASK yangını, araç sigortası doğal afetleri karşılamıyor. Bunun için doğal afetlere karşı kasko veya tam paket sigorta yaptırılmalı. Binaların deprem sigortası, araçların kaskosu, çiftlik ve benzeri yerler ile iş yerlerinin tam paket sigortasını yaptırmak öncelikli hedef olmalı.”