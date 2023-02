Kripto piyasasında Binance krizi!

Borsa gundem'in derlediği bilgilere göre, yılbaşından bu yana toparlanma belirtileri gösteren piyasada, son yaşanan rallinin hızının kesildiği görülüyor. Düşüş işaretleri veren Bitcoin’in yanı sıra şimdi de Binance’in yerel kripto parası BUSD’nin başı dertte gözüküyor.

BUSD’nin değeri zamanla azalacak

Bloomberg’den Emily Nicolle'un haberine göre, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, stablecoin ortağının BUSD basımını durdurma hazırlığı içinde olduğunu öğrendiğini ifade ediyor. Binance’ten yapılan açıklamada, Paxos Trust Co.'nun üçüncü en büyük stablecoin olarak bilinen Binance’in yerel token’ı BUSD’nin basımına son vermeye yönlendirildiği belirtiliyor.

Binance sözcüsü tarafından bugün apılan açıklamada, “Paxos, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı (New York State Department of Financial Services) tarafından yeni BUSD basımını durdurma talimatı verildiğini bize bildirdi” deniliyor. Sözcü, “BUSD, tamamen Paxos'a ait olan ve yönetilen bir stablecoin’dir. Bu olay sonucunda, BUSD’nin piyasa değerinin zamanla azalması bekleniyor” diyor.

Yapılan açıklamada Paxos’un ürüne hizmet vermeye ve ödemeleri yönetmeye devam edeceği ve gerektiğinde ek bilgilerle süreci takip edeceği ifade ediliyor. Açıklamada, “Paxos ayrıca fonların güvende olduğunu ve bankalarındaki rezervlerle tamamen karşılandığını garanti ediyor” deniliyor. Paxos’un yorum taleplerine yanıt vermekten kaçındığı ifade ediliyor.

Piyasa değeri 16 milyar dolar

BUSD, 16 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve hem ‘CZ’ lakaplı milyarder Changpeng Zhao'nun Binance ekosisteminde hem de daha geniş kripto sektöründe önemli bir dişli görevi görüyor. Bu gelişmenin, 2 trilyon dolarlık devasa çöküş ve FTX borsasının iflasının ardından ABD'nin dijital varlık endüstrisinde yoğunlaşan baskısının altını çizdiği kabul ediliyor.

Binance borsasının yerel tokeni Binance Coin’in (BUSD) haber sonrası yüzde 5,5 oranında düştüğü gözleniyor. Daha geniş kripto pazarları ise daha istikrarlı seyrediyor. Bitcoin’in sadece yüzde 0,8 civarında değer kaybettiği görülüyor.

Sabit para olarak da bilinen ‘stablecoin'lerin belirli bir değeri tutturması amaçlanıyor. Stablecoin’ler çeşitli şekillerde elde edilen gelirler ve bazıları nakit ve tahvil gibi rezervlerle destekleniyor. Yatırımcılar, kripto alım satımları sırasında yatırımlarını genellikle stablecoin’lerde bekletmeyi tercih ediyor.

Paxos, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı tarafından denetleniyor ve Binance USD rezervlerinin nakit ve Hazine olarak tutulduğunu söylüyor. Paxos’un kendi ‘stablecoin’i olarak bilinen Pax Dollar’ın piyasa değerinin ise 899 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.