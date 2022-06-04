Kripto paralarda dönüm noktası!

26 Mayıs’ta 28 bin dolar sınırına kadar inen Bitcoin, 31 Mayıs’ta 32 bin 375 dolara kadar çıktı. Ancak 5 günde yaşanan yüzde 15’lik artışın devamı gelmedi. Bitcoin yeniden 30 bin doların altını gördü. Böylece uzun zamandır ‘ralli’ bekleyenlerin umutları yine yarım kaldı. Peki, son günlerde dalga boyunun iyice arttığı Bitcoin’de dikkat edilmesi gereken seviyeler nerede?

Türkiye’de herkesin derdi yüksek enfl asyon. Her geçen gün gelen yeni zamlar, geçim sıkıntısını gündemde en üst sıraya taşımış durumda. Böyle bir ortamda da insanlar -varsa- birikimlerini enfl asyona karşı korumaya çalışıyor ya da alım gücüne katkı sağlayacak ek getiri peşinde koşuyor. Mevduat gibi sabit getirili enstrümanlardaki getirinin enfl asyonun çok altında kalması yatırımcıları alternatif arayışına itti. Yılbaşından bu yana hisse senedine yatırım yapanların sayısında 140 bin artış oldu ve 2.5 milyon sınırına yaklaştı.

Riskleri sakın unutmayın!

Kripto paralar da Türkiye’de yerleşiklerin en fazla ilgi gösterdiği ürünlerden. Ancak son 1 yıl içerisinde yüksek getiri hayaliyle kripto dünyasına adım atanlar henüz umduklarını bulamadılar. Özellikle kasım ayı başından sonra girenler için tam bir hayal kırıklığı yaşandı. Geçmiş yazılarda ısrarla belirttiğim gibi kriptoya yatıracağınız para ihtiyaç olmamalı ve toplam birikiminizin yüzde 5-10 gibi bir büyüklükte kalması en doğrusu. Zira geçtiğimiz günlerde yaşanan ve yatırımcılarının neredeyse paralarının ‘sıfırlandığı’ LUNA vakası bu kuralın ne kadar geçerli olduğunu ortaya koydu. LUNA örneği bu piyasa için ne ilk ne de son olacak. Dolayısıyla yatırımcıların kripto paralara yatırım yaparken hep bu riski göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Düzenlemeler yakından izleniyor

Aslında sadece Türkiye değil küresel anlamda kripto varlıklara ilgi artıyor. Böyle olunca da çok sayıda ülke kripto varlıklara yönelik düzenleme getirme hazırlığında. Türkiye de bu ülkelerden biri. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto paralarla ilgili bir soruya; “Ben sıcak bakmıyorum. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor, düzenleme adımlarını atacağız” yanıtını vermişti. Getirilecek düzenleme her ne kadar yurtiçinde yerleşikleri ilgilendiriyor gibi gözükse de küresel etkileri olacaktır. Çünkü Türkiye’deki kripto yatırımcısı sayısı küresel piyasa için öyle küçümsenebilecek bir sayı değil. Kamuoyuna yansıyan taslak metinde yer alan, "kripto varlık alım-satımına aracılık edecek kurumların Türkiye'de kurulu olması şartı" hayata geçerse piyasalarda bir dalgalanma yaşanabilir. Diğer taraftan Türkiye gibi bir pazarı kaybetmek istemeyen yurtdışında kurulu kripto para borsaları Türkiye'ye gelebilir ya da Türkiye'deki borsaları satın alabilir.

Kriptolar yatırımda gayrimenkulü geçti



ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs’ın sigortacılarla yaptığı anket, kripto varlıklara artan ilgiyi ortaya koydu. 26 trilyon dolarlık piyasasının yarısını temsil eden 328 finans yetkilisinden oluşan katılımcılar üzerinde yapılan ankette yüzde 6‘lık kesim kripto paralara yatırım yaptığı ve yatırım yapmayı düşündüklerini belirti. Ankete göre sigorta şirketlerinin büyük bir kısmının kripto paralara yatırım yapmadıkları görülse de son dönemde yaşanan piyasa dalgalanmaları ve düşüşler göz önüne alındığında Goldman Sachs bu oranın olumlu olduğunu belirtti. Ankette kripto paralar özel sermaye, emtialar ve hisse senetlerinden sonra beşinci sırada yer aldı. Önceki hafta JP Morgan tercih edilen alternatif yatırım ürünleri konusunda yaptığı sıralamada kripto paralar gayrimenkulün önünde yer aldı.

Dolar kurunda düşüş için 16.40'ın altında kalınmalı

Dolar/TL paritesinde 3 Ocak 2022 tarihinde 12.75 TL seviyesinden başlayan yükseliş trendi üzerinde seyir sürüyor. Ancak bu trendin üzerinde yine yukarı yönlü daha agresif bir trend çizgisi oluşturdu. Bu trend çizgisi de 5 Mayıs 2022 tarihinde 14.69 TL seviyesinden başladı. Bu sebeple aşağı yönlü bir sinyal için öncelikle bu trendin aşağı kırılması beklenmeli. Bunun için ise 16.40-16.44 TL bandının hacimli bir şekilde kırılması şart. Bu gerçekleşirse ilk aşamada 15.73 TL seviyesine kadar bir geri çekilme gözlemlenebilir. Ancak asıl rahatlama 15.20 TL seviyesinin kırılmasıyla alınabilir. Özellikle destek noktası 16.40-16.44 bandına denk gelen trendin üzerine kalınması ise 17.07 TL seviyesinin test edilme riskini masada tutacak.

Bitcoin'de bu seviyelere dikkat

Bitcoin her ne kadar inişli çıkışlı bir fiyat seyri de yaşasa uzun vadeli bakıldığında 9 Mart 2020 haftasında başlayan uzun vadeli yükseliş trendi üzerindeki hareketini sürdürüyor. Bu trendin destek noktasının altına geçtiğimiz haftalarda birkaç kez sarkıldı. Ancak bu trendin altında haftalık kapanış yapılmaması trendin hala etkin olduğunu gösteriyor. Bu hafta için bu trendin destek noktası 28 bin 800 dolar seviyelerine denk geliyor. Bu noktanın üzerinde kalındığı sürece uzun vadeli yükseliş trendinin etkin olacağı söylenebilir. Ancak bunun yanından parite hala kısa vadeli düşüş trend çizgilerinin altında seyrediyor. Bu da aşağı yönlü risklerin devamı anlamına geliyor. Bu sebeple düşüş trendinin bir an önce kırılması lazım. Bunun için ise 37 bin 950 dolar seviyesinin hacimli bir şekilde kırılması şart. Bunun gerçekleşmesi durumunda yeniden 40 bin dolarlı seviyelerin ilk aşamada hedefl enmesi beklenebilir.

Ethereum 1700 dolarda tutunmalı

Ethereum 1700 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasında. Bu nokta oldukça kritik. Çünkü bu seviyenin altına inilmesi ilk aşamada 1530 sonrasında ise 1300 dolar desteklerinin test edilme riskini beraberinde getirebilir. Ancak paritede bu seviyelere gelinse bile 9 Mart 2020 haftasında başlayan yükseliş trendi üzerinde olduğu unutulmamalı.

Bu trendin deste noktası ise bu hafta için 1100 dolar seviyelerine denk geliyor. Parite her ne kadar uzun vadeli yükseliş trendi üzerinde kalsa da kısa vadeli olarak iki tane düşüş trend çizgisinin etkisi altında. Bu sebeple bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için öncelikle bu trend çizgilerinin üzerine çıkılmalı. Bu bağlamda ilk olarak 2 bin 231 dolar seviyesi kırılmalı. Ancak gerçek bir rahatlamadan ve düşüş trend çizgisinin oluşturduğu satış baskısından kurtulmasından bahsedebilmemiz için ise bu hafta için 2 bin 922 dolar direnç noktasının hacimli kırılması beklenmeli.