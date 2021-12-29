Kripto para yasasında neler var? Kripto paradan vergi alınacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız" açıklamasının ardından harekete geçildi. Bugün Meclis'te kripto para piyasalarını yakından ilgilendiren kritik bir görüşme olacak. Yasa için kripto para temsilcileri ve uzmanlarının görüşleri ele alınacak. İlk görüşme ise Çarşamba günü yapılacak.

Kripto para yasası içeriği nedir?

Kripto para piyasalarının yasal çerçeveye alınması için çalışmalar hız kazandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, sektörün önde gelen isimleriyle ilk teması internet ortamında kurdu. Yüz yüze görüşme ise Çarşamba günü yapılacak. Buluşmayı sosyal medya hesabından duyuran Elitaş, sektör temsilcilerini Meclis'te misafir edip istek ve önerilerini dinleyecek. Kripto para yasa taslağının derinlemesine müzakere edilmesi için alt komisyon kurma ihtimali de masada." dedi.

Kripto paradan vergi alınacak mı?

Kripto para yatırımcıları, içerik olarak yasaklama yönünde değil ama vergilendirme yönünde bir düzenleme beklediklerini ifade ediyor. Piyasa temsilcileri ise vergiyi, kripto yatırımların kitlelere yayılmasında ve legal bir sistem oluşmasında önemli bir gelişme olarak kabul ediyor. Kripto para düzenlemesinde olabilecek risklere karşı önlemlerin de getirilmesinin önemli yer tutması bekleniyor. Şüpheli görülen para işlemlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yetki verileceği belirtiliyor. Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.

Komisyon safhasında ise, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mağduriyet yaşayan yatırımcılar dinlenecek. Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütülecek. Alt yapı hizmeti sunan şirketler için şeffaflık şartı getirilecek. Böylece kara para aklama gibi suçların önünün kesilmesi de hedefleniyor. Teklife son şekli Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilecek. Kripto para düzenlemesinin bu yasama yılı içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dün konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, kripto para ile ilgili mağduriyetleri gidermek için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Sanal alemde yapılan işler para trafiğini de beraberinde getiriyor. Alışverişler ülkelerin resmi paraları kanalıyla ve dövizle mümkün. Bu süreçte reklamlarının yoğun bir şekilde yapıldığı, insanların çok ilgisini çektiği bir dönemde, küçük birikim sahibi insanların bu piyasaya girdiğini görüyoruz. Bir mağduriyet doğuyor.

Kripto para yasası ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada yasanın hazır olduğunu belirterek, "Gecikmeden Meclis'e taşıyarak bu konuda adım atacağız" demişti.

Krpito para nedir?

Kripto para/kripto-para, kripto, veya coin, bir değişim aracı olarak çalışmak üzere, işlemleri güvence altına almak için matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılarak tasarlanmış bir dijital unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz’dir.