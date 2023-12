Kremlin dünyaya duyurdu! Putin'den Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan kararı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretlerinde bulunacağını söyledi.

Peskov açıklamasında, Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretleri yarın gerçekleşeceğini belirtirken bu ziyaretlerin bir günden fazla sürmeyeceğini dile getirdi. Yapılan açıklamada Putin'in ziyaretler sırasında ikili ilişkileri ve Ortadoğu'daki çözümü ele alacağını vurgulandı

Peskov açıklamasında ziyaretin maksadına ilişkin şu açıklamada bulundu:

Elbette ikili ilişkiler. İkili ilişkiler, uluslararası gündem ve bölgesel gündemle ilgili görüş alışverişi. Bu elbette Filistin-İsrail çatışmasını da kapsıyor. Ancak her şeyden önce ikili ilişkilerden bahsediyoruz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki temaslarına atıfta bulunan Peskov, petrol alanındaki etkileşimin de her zaman gündemde olduğunu söyledi.

Gazetecilerin Putin'in BAE ve Suudi Arabistan ziyareti sırasında petrol piyasasında herhangi bir koordineli eylemin görüşülmesinin planlanıp planlanmadığı sorusuna Peskov, "Biliyorsunuz ki tüm bu görüşmeler OPEC+ formatında yapılıyor, ancak elbette bu alanda etkileşim her zaman gündemde" dedi.

Peskov: Time'ın yılın adamı adaylığı Putin için önemli değil

Kremlin Sözcüsü Peskov Time dergisinin Putin'i yılın adamı ödülüne aday gösterme kararına ilişkin açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya meselelerindeki rolünün olağanüstü olduğunu ve değerlendirilmesinin zor olduğunu söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO