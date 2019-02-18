Kravets çimleri dövdü Kayserispor’un başarılı futbolcusu Artem Kravets, Göztepe karşısında gol bulamayınca hırsından çimleri dövdü.

Kayserispor’un başarılı futbolcusu Artem Kravets, Göztepe karşısında gol bulamayınca hırsından çimleri dövdü.

Fenerbahçe maçında İstikbal Mobilya Kayserispor’a 3 puanı getiren golü atan ve maçın adamı seçilen Artem Kravets, Kadir Has Stadyumunda oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Maçın 52. dakikasında Atila’nın pası ile ceza sahasında topla buluşan Kravets’in sert vuruşu yan ağlarda kaldı.

Maçın 64. dakikasında yerini Hasan Hüseyin’e bırakan Kravets, özellikle ikinci yarıda Göztepe defansını oldukça zorladı. Çektiği şutlar defansa çarparak dönen Kravets hırsından sahanın çimlerini dövdü.

Kenara alınan başarılı forveti Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti.

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