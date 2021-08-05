KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM 2021 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama
2021 KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınavının ardından şimdi de KPSS ÖABT sınavının heyecanı söz konusu. 2021 KPSS ÖABT sınavına girecekler ÖSYM’nin KPSS ÖABT sınav giriş belgesini açıklayıp açıklamadığını merak ediyordu. ÖSYM’den yapılan son dakika KPSS ÖABT açıklamasına göre, KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı. Peki KPSS ÖABT sınavı saat kaçta? İşte ÖSYM 2021 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama...
KPSS ÖABT sınavı 15 Ağustos’ta yapılacak. KPSS ÖABT 2021 sınavına girecek adaylar ÖSYM KPSS ÖABT sınav giriş belgelerini merak ediyordu. Son dakika haberine göre, KPSS ÖABT giriş yerleri açıklandı.
KPSS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. KPSS 2021 ÖABT sınav giriş belgesi için tıkayın
KPSS ÖABT sınavı saat kaçta?
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15. KPSS ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45.