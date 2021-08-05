KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM 2021 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS ÖABT sınavı 15 Ağustos’ta yapılacak. KPSS ÖABT 2021 sınavına girecek adaylar ÖSYM KPSS ÖABT sınav giriş belgelerini merak ediyordu. Son dakika haberine göre, KPSS ÖABT giriş yerleri açıklandı.

KPSS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. KPSS 2021 ÖABT sınav giriş belgesi için tıkayın

KPSS ÖABT sınavı saat kaçta?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15. KPSS ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45.