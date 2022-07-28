KPSS 2022 alan bilgisi sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS alan bilgisi 1. ve 2. oturum tarihleri:

Memurluk hayali kuran binlerce vatandaş KPSS sınavına girmekte. KPSS lisans sınavı ÖSYM tarafından her yıl yapılırken, KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ise iki yılda bir yapılmakta. Bu sene lisans, ortaöğretim ve önlisans mezunları KPSS sınavına girecek. KPSS sınavına girecek adaylar ise 2022 KPSS sınav tarihlerini araştırıyor. Peki KPSS 2022 alan bilgisi sınavı ne zaman? KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2022 KPSS alan bilgisi sınav tarihi:

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. KPSS genel yetenek ve genel kültür ile eğitim sınavılarına katılan adaylar bu kez de KPSS alan bilgisi sınav tarihini merak ediyor. KPSS 2022 alan bilgisi sınavı 1. oturumu 6 Ağustos’ta KPSS alan bilgisi 2. oturumu ise 7 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

2022 KPSS Başvuruları ne zaman?

KPSS Lisans başvuruları: 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da sona erecek.

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek.

2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman?

KPSS Önlisans 2 Ekim'de yapılacak.

KPSS ortaöğretim sınav tarihi

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

2022 KPSS DHBT ne zaman?

KPSS DHBT 27 Kasım’da gerçekleştirilecek.