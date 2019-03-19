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Kozluklu satranç turnuvası düzenlendi

Batman’ın Kozluk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu Batman İl Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvası tamamlandı.

19 Mart 2019 Salı 12:39
Kozluklu satranç turnuvası düzenlendi

Batman’ın Kozluk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu Batman İl Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvası tamamlandı.


Gençlik Hizmetleri Spor Salonu’nda düzenlenen satranç turnuvasına toplam 177 öğrenci katıldı. Turnuvada öğrenciler rakiplerini ekarte etmek için büyük çaba sarf etti. Gençlik Spor İlçe Müdürü Abdulbasir Alagaş, “Satranç, çocukların gelişimi, doğru karar verme yetisi ve hayata iyi hazırlanmaları için çok önemli bir spordur. Öğrencilerimiz okullarda edindiği satranç tecrübesini düzenlediğimiz turnuvalarla ciddi maçlar oynayarak bilgilerini ve kendilerini tecrübe etme fırsatı yakalıyor. Merkez ve köy okullarımızın büyük ilgi gösterdiği turnuva satranç federasyonu hakemleri tarafından yönetildi. Turnuva organizasyonunda emeği geçen ve katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere turnuva sonunda madalya töreni düzenlendi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:39
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