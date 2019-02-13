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Kozluk Gençlikspor’dan önemli galibiyet

Batman 1.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:47
Kozluk Gençlikspor’dan önemli galibiyet

Batman 1. Amatör Ligi’nde mücadele eden ve son haftalarda üst üste aldığı yenilgilerle düşme potasına kadar gerileyen Kozluk Gençlikspor ligin 16. haftasında konuk ettiği Batman İluh 72 Spor’u her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenmeyi başardı.


Peş peşe aldığı kötü sonuçlardan sonra küme düşme potasına giren ve kalan maçlarını kazanmak zorunda olan Kozluk Gençlikspor haftaya, bölgesel amatör ve süper amatör liglerinde uzun yıllar top koşturan Vedat Çerik ve Furkan Yalçın’ı kadrosuna katarak başladı. Batman İluh 72 Spor karşısında güçlenerek çıkan Kozluk Gençlikspor güçlü rakibi karşısında maça kontrollü başladı. Top kontrolünü elinde tutarak rakibini üzerine çeken Kozluk Gençlikspor olgunlaştırdığı ataklarla da rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Hızlı gelişen Kozluk Gençlikspor atağında ceza sahasına gönderilen topa çok sert vuran Yusuf, takımını 1-0 öne geçirdi.


İlk yarı bu skorla geçilirken konuk takım ikinci yarıya hızlı ataklarla başladı. Ceza sahasına gönderilen uzun toplarla etkili olmaya çalışan Batman İluh 72 Spor kalesinde devleşen Kadir’i geçmeyi başaramadı. Önceki karşılaşmalara göre daha organize bir takım olarak mücadele veren Kozluk Gençlikspor, maçın 85. dakikasında Mevlüt’ün ayağından ikinci golü bularak rahat bir nefes aldı. Maçta başka gol olmayınca müsabaka Kozluk Gençlikspor’un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.


Ev sahibi Kozluk Gençlikspor puanını 10’a yükseltirken, Batman İluh 72 Spor ise 26 puanla 6. sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:47
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