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Kadın - Aile Közlenmiş kırmızı biber çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Közlenmiş kırmızı biber çorbası nasıl yapılır?

Kapya biber çorbası tarifi | Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte soğuk çorbalar yerini sıcacık lezzetlere bıraktı. Hem leziz hem de sağlıklı bir çorba tarifi arayanlar kapya biberden çorba hazırlamanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, kapya biber çorbası nasıl yapılır? | Köz biber çorbası | Pratik biber çorbası tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:11:00 -
Közlenmiş kırmızı biber çorbası nasıl yapılır?

Pratik biber çorbası | Damakları şenlendirirken içinizi ısıtacak leziz bir çorba tarifi arıyorsanız; köz kapya biber çorbasını mutlaka denemelisiniz. Peki, kapya biber çorbası nasıl yapılır?

Közlenmiş kırmızı biber çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 5 adet kapya biber
  • 1 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4-5 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Karabiber

Közlenmiş kırmızı biber çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle biberleri ve domatesi yıkayın.

Biberlerin üzerine birkaç delik açın. Domatesi ise ikiye kesin.

Biberleri ve domatesi yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Biberleri ve domatesleri fırında közleyin.

Közlenen biberlerin kabuklarını ayırın. Biberlerin tohumlarını çıkarmayı da unutmayın.

Domatesin de kabuklarını, çekirdeklerini ayırın.

Bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın.

Yemeklik doğradığınız soğan ve sarımsağı tencereye alıp soteleyin.

Kavrulan soğanların üzerine közlediğiniz biberleri ve domatesi ekleyin.

Tencereye sıcak su ekleyin.

Çorba kıvam alınca blendardan geçirin.

Çorbaya tuz ve baharat ekleyin birkaç dakika daha kaynatın.

Çorbanızı kaşar peyniri ya da kıtır ekmekle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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