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Aktüel Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın
Aktüel

Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın

Yeniakit Publisher
2020-11-14 22:02:11 -
Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın

MUĞLA (AA) - Muğla'da Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanında yangın çıktı.

Delta plaj yanı Hamitköy yol kenarı ile Hamitköy deniz kenarındaki 3 sazlıkla kaplı farklı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangının karaya ulaşmaması için yoğun çaba sarf edildiği, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin 3 hektarlık sazlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

Köyceğiz Gölü, çok sayıda kuş türünün yaşadığı sulak alanlardan biri olarak biliniyor.

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