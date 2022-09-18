Köy yaşam merkezlerinin sayısı 4 ayda 1600'e ulaştı

YENİ AKİT ANKARA

Aktif olarak kullanılmayan köy okulları yeniden düzenlenerek gerekli donanıma kavuşturulduktan sonra köy yaşam merkezlerine dönüştürülüyor. Kapalı durumdaki köy okullarının tekrar açılarak ilkokul, anaokulu, halk eğitimi merkezi gibi hem çocukların hem ebeveynlerin bir arada eğitim alacağı mekânlar olarak tasarlanan köy yaşam merkezlerinin sayısı 1600'e ulaştı.

Köylerin kalbi oldu

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Köy okullarının ilkokul olarak kullanılamadığı durumlarda anaokulu, anaokulu olarak kullanılamıyorsa halk eğitimi merkezi olarak kullanılabilmesi amacıyla devam eden proje, kalkınma hamlesini tekrar köylerden başlatacak çok önemli bir atılım. Köy yaşam merkezi projesi; sadece anaokulu, ilkokul ve halk eğitimi merkezleriyle sınırlı kalmayacak. Köylerde yaşayan halkın uğraşlarına yönelik eğitimlerin de sunulduğu bir şekilde hizmet verecek. Aynı zamanda köylerdeki kadın kooperatifleri de köy yaşam merkezleriyle entegre edilerek, eğitimle iş gücü piyasasını iç içe geçiren bir mekanizma hayata geçirilmiş olacak" ifadeleri kullanıldı.

Hem aileler hem çocuklar aynı çatı altında eğitim alıyor

Açıklama şöyle devam etti; "Köy yaşam merkezi, ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım alanlarında hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüşürken çocukların ve ebeveynlerin aynı çatı altında eğitim ve üretim süreçlerine katılmalarını sağlıyor. Çocukların eğitim alırken deneyimli insanlarla buluştuğu, kültür transferi yapıldığı bir mekân haline gelen köy yaşam merkezleri, yaşam boyu eğitim merkezi olacak"