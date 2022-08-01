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Aktüel Köy Yaşam Merkezleri hizmetleri başlıyor!
Aktüel

Köy Yaşam Merkezleri hizmetleri başlıyor!

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, Türkiye’nin dört bir yanında kullanılmayan köy okullarının, Köy Yaşam Merkezleri olarak hizmete başlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 15:20:00 -
Köy Yaşam Merkezleri hizmetleri başlıyor!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, Türkiye’nin dört bir yanında kullanılmayan köy okullarının, Köy Yaşam Merkezleri olarak hizmete başlayacağını söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Türkiye’nin dört bir yanında kullanılmayan köy okulları, Köy Yaşam Merkezleri olarak hizmete başlıyor. Köy Yaşam Merkezleri ile çocuklarımız tam donanımlı merkezlerden faydalanacak, halkımıza tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda kurslar açılacak" ifadelerini kullandı.

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