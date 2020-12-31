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Aktüel Kovid-19'u yenen jandarma personellerinden immün plazma bağışı
Aktüel

Kovid-19'u yenen jandarma personellerinden immün plazma bağışı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:57:30 -
Kovid-19'u yenen jandarma personellerinden immün plazma bağışı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 5 jandarma personeli, "immün plazma" tedavisi için kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığında görevli 5 jandarma personelinin yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif olduğu tespit edildi.

Jandarma personeline uygulanan 14 günlük izolasyon ve tedavinin ardından yapılan testlerinin sonuçları negatif oldu.

Bunun üzerine İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız öncülüğündeki 5 jandarma personeli, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren hastalara umut olmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için immün plazma bağışında bulundu.

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