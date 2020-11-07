  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 yoğun bakımında görevli hemşirelerin vatandaşlardan isteği "dikkat ve özveri"
Aktüel

Kovid-19 yoğun bakımında görevli hemşirelerin vatandaşlardan isteği "dikkat ve özveri"

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde Kovid-19 ile mücadelede görev alan hemşireler, kurallara uymalarını istedikleri vatandaşlardan dikkat ve özveri bekliyor - Yoğun bakım hemşiresi Nurcan Öcal: - "Kovid-19 hastaları solunum açlığı çekiyor. Nefes alamıyorlar. Bu tabloya kimsenin girmesini istemiyoruz" - Hemşire Kadir Sütçü: - "İnsanların duyarlı olmalarını istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:05:55 -
Kovid-19 yoğun bakımında görevli hemşirelerin vatandaşlardan isteği "dikkat ve özveri"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan hemşireler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedikleri vatandaşların daha dikkatli ve özverili olmalarını bekliyor.

Kovid-19 ile mücadelede görevlerinin başındayken virüsü bulaştırmaktan korktukları ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalan yoğun bakım hemşireleri, bu süreçte yaşadıklarını unutamıyor.

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) Başkanı da olan Yunus Emre Devlet Hastanesinde görevli yoğun bakım hemşiresi Nurcan Öcal, AA muhabirine, Kovid-19'a karşı büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının hastalıkla birebir mücadele ettiğini anlatan Öcal, şunları kaydetti:

"Evlerimize gitmekten, ailelerimize ve sevdiklerimize zarar vermekten korktuk. Aylarca ailelerini göremeyen arkadaşlarımız oldu. Çocuklarımıza dokunmaya korktuk. Hastalarımıza yetememekten korktuk. Vatandaşlarımızdan Kovid-19 sürecinde daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Lütfen maske ve mesafe kurallarına uysunlar. Çünkü koronavirüsten korunmanın başka yolu yok. Vatandaşlarımız dikkatli ve özverili olursa bizler daha az yıpranacağız. Daha az vakayla karşılaşacağız. Sağlık çalışanları pandemi sürecinde sahada olmaktan asla kaçmıyor. Tek korkumuz ailemize ve sevdiklerimize bulaştırmak."

- "Kovid-19 hastaları solunum açlığı çekiyor"

Öcal, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma gelen hastaların çok ağır bir tablo yaşadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bakımı, yoğun bakımda yatan hastaları görseler kesinlikle düğünlere, cenaze törenlerine gitmezler, aile toplantıları düzenlemezler. Önümüz kış. Kış mevsiminde bağışıklık sistemi zayıflıyor. Kovid-19 zayıf bağışıklık sistemini çok seviyor ve hızlı bulaşıyor. Biraz daha dikkat ve özveri istiyoruz. Birbirimize saygılı davranmalıyız. Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hastalar sevdiklerini göremiyor. Yakınları da onları göremiyor. Bu çok kötü bir durum. Kovid-19 hastaları solunum açlığı çekiyor. Nefes alamıyorlar. Bu tabloya kimsenin girmesini istemiyoruz. Vakaların çoğunluğu virüsü yakınlarından alıyor. Hasta yakınları buna çok üzülüyor. 'Ben anneme, babama bunu nasıl yaptım' diyorlar. Farkında olmadan sevdiğine zarar vermek büyük bir acı."

- "İnsanların duyarlı olmalarını istiyoruz"

Hemşire Kadir Sütçü ise salgın sürecinde sağlık çalışanlarının birçok zorluğu göğüslediğini dile getirdi.

Bu süreçte 20 günlük bebeğini ardında bırakarak vazifesini sürdürdüğünü vurgulayan Sütçü, şöyle devam etti:

"Bebeğimi 120 gün göremedim. Mesai arkadaşlarım Kovid-19'a yakalandı. Bu mücadele anlatılamaz. Sağlık çalışanları bu kadar mücadele ederken alışveriş merkezinde sıra bekleyenleri anlayamıyoruz. Bu süreci acı bir şekilde yaşıyoruz. İnsanların duyarlı olmalarını istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar. Biz onlar için en sevdiklerimizi geride bıraktık."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi
Dünya

İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa etmemesinin perde arkası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..
Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü
Dünya

Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nde oy sayma işlemi devam ederken Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde öne geçti.
14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler
Gündem

14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler

Sakarya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun babası Bilal Şair, oğlunun küçüklüğünden beri aşçı olmak istediğini ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay