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Aktüel Kovid-19 tedavisi tamamlanan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu taburcu edildi:
Aktüel

Kovid-19 tedavisi tamamlanan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu taburcu edildi:

"Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığımıza kavuşarak taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darısı tüm hastalarımızın başına"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:02:14 -
Kovid-19 tedavisi tamamlanan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu taburcu edildi:

TBMM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla iki aydır Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu taburcu edildi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, taburcu edildiğini duyurdu.

Paylaşımında, "Elhamdülillah bugün taburcu olduk. Hastalığın ardından şifasını da veren Cenab-ı Allah’a sonsuz hamdüsenalar olsun. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığımıza kavuşarak taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darısı tüm hastalarımızın başına inşallah." ifadelerine yer veren Akbaşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını 30 Haziran'da yine sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Yoğun bakım süreci 9 Ağustos'a kadar devam eden Akbaşoğlu'nun Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi serviste devam ediyordu.

Bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Akbaşoğlu'nun bir ay daha evde istirahat edeceği ve ardından göreve başlayacağı bildirildi.

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