Kovid-19 tedavisi gören sağlık çalışanı hastaneden alkışlarla taburcu edildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören acil tıp teknisyeni Serkan Işıksoy, Yozgat Şehir Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi.

Sorgun 112 Acil Komuta Merkezinden acil tıp teknisyeni olarak geçici görevle gittiği Hatay'da Kovid-19'a yakalanan ve ambulans helikopterle Yozgat Şehir Hastanesine getirilen Işıksoy, sağlığına kavuştu.

Meslektaşlarının alkışla uğurladığı Işıksoy, gazetecilere, Kovid-19'a yakalandıktan sonra zor bir süreç yaşadığını söyledi.

Hastalığı ilk zamanlar fark edemediğini, halsizlik ve nefes darlığı üzerine Hatay Devlet Hastanesi'ne gittiğini anlatan Işıksoy, "Orada yapılan tahlillerde ciğerlerimin yüzde 90 kapandığı söylenerek hastaneye yatırıldım. Tedavimi memleketimde görmek istediğim için 18 Aralık'ta ambulans helikopter ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler." dedi.

Nefes almakta zorlandığını dile getiren Işıksoy, "5 gün yoğun bakımda kaldım. 3 çocuğum var. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Bu hastalığın şakası yok. Ben alkol ve sigara kullanmıyorum, spor yapıyorum, buna rağmen çok zor bir süreç yaşadım. Allah'a şükür tedavimin ardından sağlığıma kavuştum." diye konuştu.

Işıksoy, sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek, "Allah bu hastalığı kimseye yaşatmasın. Ben de sağlık camiasının bir neferiyim, bundan sonra bana ihtiyaç duyan bütün hastalar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Vatandaşlarımızdan isteğim maske, mesafe ve hijyene dikkat etsinler. Dışarı çıkmasınlar, misafirliğe gitmeyelim." dedi.