  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 19:20:59 -
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi Nebi Er'in cenazesi toprağa verildi.

Çayköy Mahallesi'nde ikamet eden ve Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Kaş Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Er'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Çayköy Mezarlığı'na getirildi.

Gerekli tedbirler alınarak kılınan cenaze namazının ardından Er'in cenazesi defnedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'deki haklarımıza 'içimizdeki medya'dan inanılmaz algı operasyonu
Medya

Doğu Akdeniz'deki haklarımıza 'içimizdeki medya'dan inanılmaz algı operasyonu

'İçimizdeki medya' ülkemizin Doğu Akdeniz'deki haklarına ilişkin 'yazıklar olsun' dedirten bir algı operasyonuna imza attı.
CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı
Gündem

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil etti..
Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti
Gündem

Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de aklınca boy ölçüşmeye kalkan Yunanistan, 2021 yılındaki bütçelerindeki silahlanma payını 5 kat artırdı. Konuya i..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay