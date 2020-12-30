Kovid-19 Avrasya ülkelerinde eğitimi etkilerken, ülkeler farklı uygulamalara gitti

KİEV (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Azerbaycan, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da eğitim etkilenirken, farklı uygulamalara gidildi.

Azerbaycan'da, ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 27 Şubat'ın hemen sonrasında eğitime bir hafta ara verildi fakat vakalar artınca bu ara uzatıldı. Eğitim Bakanlığı, okulların salgın nedeniyle eğitime ara vermesinin ardından devlet televizyonunda müfredata uygun dersler yayınlamaya başladı.

Bakanlık diğer taraftan da "Sanal okul" adıyla internet portalı oluşturdu ve eğitim öğretim buradan devam etti. Üniversiteler de eğitimlerini farklı programlar üzerinden sanal ortamda sürdürdü.

Ülkede üniversite giriş sınavları da salgınla mücadele kurallarına uygun gerçekleştirildi. Sınava gelen adayların ateşleri kontrol edildi ve adaylar salonlara mesafeli şekilde yerleştirildi ve maske taktı.

Ülkede yeni yılda da uzaktan eğitim 31 Ocak'a kadar sürdürülecek ve normal eğitim hayatına ne zaman dönüleceğine salgınla ilgili duruma göre karar verilecek.

- Ukrayna

İlk vakanın 3 Mart'ta görüldüğü Ukrayna’da 12 Mart'tan itibaren tüm eğitim faaliyetleri durdurulurken, 6 Nisan'dan itibaren eğitim faaliyetlerine çevrim içi olarak tekrar başlandı.

Ayrıca çevrim içi eğitim, Devlet Başkanlığı himayesinde hazırlanan televizyon dersleriyle desteklendi.

25 Haziran-17 Temmuz arasında ülkede üniversite giriş sınavları salgın önlemleri kapsamında gerçekleştirildi.

Anasınıfları, ilk ve orta öğretimde 1 Eylül itibariyle vakaların en yoğun yaşandığı "kırmızı bölge" haricinde eğitim yüz yüze başladı.

Okullarda ateş ölçümü, dezenfektan kullanımı, sosyal mesafe ve maske takılması gibi önlemler alınırken, 1-4. sınıflar arasındaki öğrenciler maske takmaktan muaf tutuldu. Sınıfta bir vaka görülmesi halinde tüm sınıfın karantinaya alınması tedbiri uygulandı.

Üniversitelerde eylül ayında çevrim içi ve yüz yüze uygulaması birlikte olmak üzere karma sistem uygulandı ancak vaka sayılarının artması üzerine 13 Ekim'de tamamen çevrim içi sisteme geçildi.

8-24 Ocak'ta gerçekleşecek sıkılaştırılmış karantina nedeniyle yüz yüze eğitim olmayacağı açıklanırken, Ukrayna Eğitim Bakanlığı yerel idarelere 25 Aralık’ta başlayan tatilin 24 Ocak’a kadar uzatılması tavsiyesinde bulundu.

- Kırgızistan

Kırgızistan’da 18 Mart’ta ilk vaka görülürken, 24 Mart’ta önlem olarak bütün okullar kapatıldı.

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Kovid-19 nedeniyle öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için 8 Nisan'da uzaktan eğitime geçildi.

Müfredat anlatımı için 200 öğretmenin kamera karşısına geçtiği ülkede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için televizyon ile Youtube, Zoom ve Mega24 uygulamaları üzerinden yayınlar başlatıldı.

Uzaktan eğitim için 1700 video dersi çekimi yapıldı ve uzaktan eğitiminin kalitesini artırmak için yeni metodoloji önerileri geliştirildi. Ayrıca, 2020-2021 akademik yılı için 7 bin 22 video dersi hazırlandı.

Bu çerçevede, öğrencilere elektronik kütüphanelere serbest erişim sağlandı ve ebeveynler ve öğrenciler için pedagojik, psikolojik ve metodolojik yardım sağlamak ve uzaktan eğitimle ilgili çeşitli sorulara cevap vermek için bir "acil hat" kuruldu.

Yaz tatilinin bitmesinin ardından 1 Eylül’de ilkokul öğrencilere yüz yüze eğitime geçildi.

Sınavlar ise, ülkede oluşturulan 117 merkezde sağlık önlemlerine bağlı kalınarak yüz yüze gerçekleştirildi.

Ülkede, 11 Ocak’ta, toplam 1915 okulun yüz yüze eğitime geçirilmesi planlanıyor.

- Kazakistan

Kazakistan’da, ilk vakanın 13 Mart 2020’de görülmesinden üç gün sonra ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilerek, üniversiteler hariç tüm eğitim kurumlarına ara verildi. 16 Mart’tan itibaren ülkede üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçti.

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı, yaklaşık 3 milyon öğrenci için “Balapan” ve “El Arna” kanalları aracılığıyla televizyon üzerinden dersler yayınlamaya başladı.

11 Mayıs’ta OHAL süreci sona ermiş olmasına rağmen karantina tedbirlerinin devam ettiği ülkede tüm eğitim kurumlarındaki ara sınavlar ve mezuniyet törenleri çevrim içi yapıldı.

Kazakistan’da bu yıl 130 bin kişinin katıldığı üniversiteye giriş sınavları da hijyen tebirleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Salgın süreci dikkate alınarak sınav süresi uzatıldı.

Ülkede yeni öğretim yılından itibaren ilkokul öğrencileri ebeveyn izni dahilinde yüz yüze eğitim almaya başladı.

Halihazırda ilkokul hariç tüm eğitim kurumlarının uzaktan eğitim almaya devam ettiği Kazakistan’da, Kovid-19 ile ilgili Kurumlararası Komisyonunun aldığı kararla, ocak ayında lise son sınıf ve üniversite birinci sınıf öğrencileri yüz yüze ve uzaktan birlikte olarak karma eğitim sistemine geçecek.

- Gürcistan

Salgınla mücadele kapsamında 21 Mart’tan 22 Mayıs’a kadar Gürcistan genelinde olağanüstü halin (OHAL) ilan edilmesiyle hem okul hem üniversiteler uzaktan eğitim sistemi uygulamasına geçti.

Bu dönemde, Gürcistan Eğitim Bakanlığı ile Gürcistan Devlet Televizyonu TV 1 arasındaki iş birliği çerçevesinde okul öğrencileri için “TV Okul” eğitim programları başlatıldı.

Uzaktan eğitim çerçevesinde eğitim bakanlığı ve Microsoft ile iş birliği çerçevesinde öğretmen ve öğrenciler için 580 binden fazla Microsoft Office hesabı açıldı.

Haziran ve temmuz aylarında vaka sayılarında azalma görülen Gürcistan’da üniversite sınavları Kovid-19’la salgın tedbirleri kapsamında yapıldı.

Yaz tatilinden sonra vakaların artmaya başladığı ülkede 15 Eylül’de sadece küçük şehirler ve köylerdeki okullarda eğitim devam ederken, başkent Tiflis ve diğer büyük kentlerde eğitim çevrim içi olarak gerçekleşti. Hükümetin kararıyla 1 Ekim’den sonra okullar ve üniversitelerde yüz yüze eğitim devam etti. Salgın durumunun kötüleştiği ülkede okul ve üniversiteler kasım ayında yeniden uzaktan eğitime geçti.

Vaka sayılarının 5 bini geçmesi sebebiyle hükümet, 28 Kasım'dan 1 Şubat 2021'e kadar sıkılaştırılmış tedbirler uygulamasını uzatma kararı aldı.

- Özbekistan

Özbekistan’da 15 Mart'ta ilk Kovid-19 vakası görülürken, 16 Mart'tan itibaren ülkedeki tüm eğitim kurumları faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı.

Bir hafta sonra ülkedeki tüm yüksek eğitim kurumları çevrim içi eğitime geçerken, okul ve liselerde ise devlet televizyon kanalları üzerinden uzaktan eğitim verilmeye başlandı.

Ağustos ayında yapılan üniversite sınavları salgın nedeniyle stadyum ve meydanlarda sosyal mesafe ve sihhi kurallara uygun gerçekleştirildi.

Eğitim Bakanlığı, okul ve lise öğrencilerinin uzaktan veya yüz yüze eğitim almaları konusunda karar verme hakkını öğrenci velilerine bırakırken, yüksek eğitim kurumlarındaki eğitim şekliyle ilgili karar yetkisini üniversite rektörlerine verdi.

Ülke genelinde 1 Eylül’de başlaması planlanan yeni eğitim yılı salgın nedeniyle 1 Ekim’e ertelendi ve yeni eğitim yılındaki dersler öğrenci velilerinin isteğine bağlı olarak yüz yüze veya çevrim içi yapılmaya başlandı. Yüksek eğitim kurumlarında da dersler ekim ayından itibaren salgın durumuna bağlı olarak üniversite rektörlerinin aldıkları kararlar kapsamında, yüz yüze veya çevrim içi olarak yapılmaya başlandı.

Son dönemde ise vaka sayısının 100’ün altına gerilemesi üzerine çevrim içi eğitim veren bir çok üniversite yüz yüze eğitime geçti.