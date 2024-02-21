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Yaşam Kötü haber geldi! Batık gemiden yeni görüntüler
Yaşam

Kötü haber geldi! Batık gemiden yeni görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-02-21 11:58:00 -

Marmara Denizi'nde batan gemide yer alan mürettebatı bulmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. O geminin makine dairesinin girişi görüntülendi.

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, geminin makine dairesine girilen merdiven boşluğu dalgıçlar tarafından denizin altından görüntülendi.

Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle battı. Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Bugün yapılan dalışta ise, kazan dairesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız bedenin, gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk’a ait olduğu tespit edilmişti. Tekrardan dalış gerçekleştiren dalgıçlar, bu kez geminin makine dairesindeki merdiven boşluğuna kadar inerek arama çalışması yaptı. O anlar sualtı kamerası ile görüntülendi.

Batan geminin su altı görüntüleri yayınlandı
Batan geminin su altı görüntüleri yayınlandı

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