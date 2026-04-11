  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih verdi: Dolar 8 lira değişecek Politico çok konuşulacak 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Rusya için hayati bir yardım istediler Bunu hiç kimse bilmiyor: Bitki bazlı beslenme kilo kaybına neden oluyor! İşte son durumu açıkladılar Bu karar çok konuşulacak: İlkay Gündoğan, 2027'de yeni mesleğine başlıyor! Duyurdular... Ajanslar 'son dakika' kodu ile duyuruyor: ABD Ordusu Hürmüz Boğazı'nda harekete geçti
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Bunu hiç kimse bilmiyor: Bitki bazlı beslenme kilo kaybına neden oluyor! İşte son durumu açıkladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yapılan önemli bir araştırmaya göre; bitki bazlı beslenme kilo kaybına bakın nasıl etki ediyor.

#1
Beslenme ve Diyet Uzmanı Prof. Dr. Barış Öztürk'ten önemli uyarı geldi. Öte yandan beslenme ve Diyetetik Akademisi Dergisi'nde yayınlanan bir meta-analize göre, vejetaryen bir diyet benimsemek, egzersiz veya kalori sayımı yapılmasa bile kilo kaybına neden oluyor.

#2
Prof. Dr. Öztürk'e göre, vücudun zayıflamaktan ziyade güvende olmaya odaklandığı, dirençli kilolarda temel sorunun yüksek histamin yükü ve hormonal dengesizlikler (kortizol, insülin) olduğu belirtilmektedir. Yapılan araştırmalara göre; Beslenme ve Diyetetik Akademisi Dergisi'nde yayınlanan bir meta-analize göre, vejetaryen bir diyet benimsemek, egzersiz veya kalori sayımı yapılmasa bile kilo kaybına neden oluyor.

#3
Diyet değişikliği yapan ortalama bir kişi yaklaşık 4,5 kilo kaybediyor. Ancak yapılan araştırmada, başlangıçta daha kilolu olan kişilerin daha fazla kilo verdiği tespit edildi. Erkeklerde ve daha yaşlı katılımcılarda daha fazla kilo kaybı bildirildi. Kar amacı gütmeyen Doktorlar Komitesi'nden araştırmacılar, Finlandiya, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 755 katılımcıyla yürütülen 15 çalışmayı inceledi. 15 çalışmanın süresi, dört hafta kadar kısa olanlardan iki yıla kadar uzun olanlara kadar değişmekteydi ve 44 haftalık bir dönemde ortalama 10 pound (yaklaşık 4,5 kg) kilo kaybı gözlemlendi.

#4
Çalışmanın baş yazarı, Hekimler Komitesi Başkanı ve George Washington Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yardımcı doçent olan Dr. Neal Barnard, "Buradan çıkarılacak sonuç şu ki, bitkisel bazlı bir diyet, kalori saymadan ve egzersiz rutininizi artırmadan kilo vermenize yardımcı olabilir" diyor. "Sağlık hizmeti sağlayıcılarının bunu dikkate alıp, kilolarını ve sağlıklarını yönetmek isteyen hastalara bu yaklaşımı önereceklerini umuyoruz." Dünya genelinde 1,4 milyardan fazla yetişkin fazla kilolu ve tip 2 diyabet, kalp hastalığı, osteoartrit ve bazı kanser türleri açısından yüksek risk altında.

#5
Araştırmanın yazarlarından ve Hekimler Komitesi'nin beslenme eğitimi direktörü Susan Levin, MS, RD, CSSD, "Fazla kiloluysanız, vücut ağırlığınızın sadece yüzde 5 ila 10'unu kaybetmek, hem tip 2 diyabet hem de kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde azaltabilir" diyor. "Kilo azaldıkça, kan basıncınızın, kan şekerinizin, trigliseritlerinizin ve kolesterolünüzün de aynı oranda düştüğünü görmeye başlayacaksınız." Bitki bazlı beslenme; sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler, tohumlar, hayvansal ürünleri sınırlandıran veya tamamen çıkaran, sağlık ve çevre odaklı bir beslenme modelidir. Tercih edilebilir ve esneklik içerebilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23