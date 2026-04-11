Bunu hiç kimse bilmiyor: Bitki bazlı beslenme kilo kaybına neden oluyor! İşte son durumu açıkladılar

Diyet değişikliği yapan ortalama bir kişi yaklaşık 4,5 kilo kaybediyor. Ancak yapılan araştırmada, başlangıçta daha kilolu olan kişilerin daha fazla kilo verdiği tespit edildi. Erkeklerde ve daha yaşlı katılımcılarda daha fazla kilo kaybı bildirildi. Kar amacı gütmeyen Doktorlar Komitesi'nden araştırmacılar, Finlandiya, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 755 katılımcıyla yürütülen 15 çalışmayı inceledi. 15 çalışmanın süresi, dört hafta kadar kısa olanlardan iki yıla kadar uzun olanlara kadar değişmekteydi ve 44 haftalık bir dönemde ortalama 10 pound (yaklaşık 4,5 kg) kilo kaybı gözlemlendi.