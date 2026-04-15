KOSGEB’den KOBİ’lere dev destek mesajı!

Adana’da sanayicilerle bir araya gelen KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOBİ’lere sağlanan finansman desteğine ilişkin dikkat çeken rakamlar paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KOSGEB tarafından yürütülen Destek ve Dönüşüm Programları, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıyla tanıtıldı. KOBİ'lerin üretim kapasitelerini artırmak, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak, istihdamın korunmasını sağlamak ve küresel rekabet gücünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen programda, sanayicilere yeni dönem yol haritası sunuldu. Toplantının açılışında konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB’in sadece destek veren değil, sahanın nabzını tutan bir kurum olduğunu vurguladı.

“Toplamda 151 milyar liralık bir kaynak”

Geçen yıl 7 milyar liralık bütçe ile kaldıraç etkisiyle 35 milyar liralık bir finansal hacim oluşturduklarını belirten İbrahimcioğlu, "Temel gayemiz, değişen ekonomik konjonktür ve pazar ihtiyaçlarına göre KOBİ'lerimizin metotlarını dönüştürmektir. Geçtiğimiz yıl tüm KOBİ’lerimize 35 milyar liralık finansal destek sunduk. Kredi finansmanına erişimin zorlaştığı bir dönemde, kredi kefalet kurumlarıyla yaptığımız anlaşmalarla bu potansiyeli artırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 100 milyar liralık kredi finansmanı ve 51 milyar liralık nakdi destekle birlikte toplamda 151 milyar liralık bir kaynağın tüm KOBİ'lere dağıtımı konusunda da koordinasyon kurumu olarak bu görevi ifa ediyoruz" diye konuştu.

“Kobi'lerimiz ihracatın yüzde 30'unu sırtlıyor”

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise dünya ekonomisinin köklü bir değişimden geçtiğini belirterek, geleneksel üretim anlayışının yerini, yeşil dönüşüm ve yalın verimlilik sacayağına bıraktığını söyledi. KOBİ'lerin Türkiye ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çeken Kıvanç, "Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99’undan fazlasını oluşturan KOBİ'lerimiz; istihdamın yüzde 70’ini, ihracatın ise yüzde 30’unu sırtlamaktadır. KOBİ’lerimiz dönüşebilirse Türkiye dönüşebilir. KOSGEB’in sunduğu bu destekler, işletmelerimizi küresel devlerle rekabet edebilir hale getirecek stratejik bir can suyudur" dedi. Açılış konuşmalarının etkinliğin ikinci bölümü, sanayicilerin sorularının yanıtlandığı basına kapalı oturumla devam etti. İkinci bölümde KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, destek mekanizmalarının detaylarını içeren kapsamlı bir sunum yaptı.