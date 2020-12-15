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Ekonomi KOSGEB personel alımı başvuruları başladı mı? | KOSGEB personel alımı ne zaman?
Ekonomi

KOSGEB personel alımı başvuruları başladı mı? | KOSGEB personel alımı ne zaman?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, (KOSGEB) Taşra Birimlerinde istihdam etmek üzere 44 KOBİ Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Peki, KOSGEB personel alımı başvuruları başladı mı? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor? KOSGEB personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:47:00 -
KOSGEB personel alımı başvuruları başladı mı? | KOSGEB personel alımı ne zaman?

Birçok vatandaş tarafından KOSGEB personel alımı yakından takip ediliyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, (KOSGEB) Taşra Birimlerinde istihdam etmek üzere 44 KOBİ Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvurabiliyor. Başvurular kimlik, iletişim ve adres bilgileri girilerek e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

KOSGEB personel alımı başvuruları başladı mı?

Adaylar başvurularını 15/12/2020 tarihinde saat 09:00’dan 29/12/2020 tarihi saat 17:00’ye kadar yapmaları gerekir. Adaylar başvurularını KOSGEB’in internet adresi üzerinden yayınlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden e-Devlet giriş bilgilerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirecektir. Adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapabilmeleri için elektronik posta adresi ve cep telefon numaralarını doğrulamaları gerekir.

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