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Gündem Koşarken gözüne bıçak saplandı
Gündem

Koşarken gözüne bıçak saplandı

Yeniakit Publisher
2023-07-13 19:32:00 -
Koşarken gözüne bıçak saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elma soyarken bir anda elindeki bıçakla koşmaya başlayan çocuğun gözüne bıçak saplandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi İlgi Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. 4 yaşındaki Mustafa El Ali, evde elma soyduğu bıçakla koşarken düştü.

Düştüğü sırada bıçak sağ gözüne saplandı. Kanlar içinde kalan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerin ardından görme yetisini kaybeden çocuk, özel araçla ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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