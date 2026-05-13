Koşamayanlar için aynı anda koştular! Türkiye’den 6 bin 833 kişi katıldı

Yüce Auto-Škoda, 10 Mayıs Pazar günü, dünyanın farklı noktalarında aynı anda gerçekleştirilen Wings for Life World Run’a partner olarak bu önemli farkındalığa ortak oldu.Omurilik felci ve yaralanmalarının tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen global koşu etkinliği, Türkiye’de 6 bin 833 kişinin katılımıyla büyük ilgi gördü.Tüm dünyada toplam 346 bin 527 kişinin iyilik için koştu ve dünya çapında toplanan bağış miktarı 9.2 milyon Eurooldu.

Bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağı, İstanbul Kuruçeşme-Arnavutköy sahil hattı ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı’nda gerçekleştirildi. İstanbul’da yaklaşık 3 bin kişi koşuya katılırken, İzmir’de de katılımcılar aynı amaç için bir araya geldi. Profesyonel sporculardan amatör koşuculara, yürüyüş yapanlardan tekerlekli sandalye kullanıcılarına kadar geniş bir katılımın olduğu etkinlikte herkes “koşamayanlar için koştu.”

“Škoda olarak hareketin ve sporun gücüne inanıyoruz”

Yüce Auto-Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, marka olarak her zaman spora ve aktif yaşama verdikleri destekten gurur duyduklarını belirterek,“Hareketin, sporun ve birlikte yol almanın gücüne inanıyoruz. Markamızın temellerinde bisikletle başlayan güçlü bir mobilite mirası var ve bu mirası bugün aktif yaşamı, sporu ve sosyal faydayı destekleyen projelerle yaşatıyoruz. Dünyanın farklı noktalarında aynı anda gerçekleştirilen Wings for Life World Run, insanları ortak bir amaç etrafında bir araya getiren, farkındalık yaratan ve iyiliği harekete dönüştüren çok özel bir global hareket. Omurilik felci ve yaralanmalarına çare bulunmasına yönelik araştırmalara katkı sağlamak amacıylakoşan binlerce kişinin bu heyecanına Yüce Auto-Škoda olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun birleştirici gücünün, toplumsal faydaya dönüşen en değerli alanlardan biri olduğuna inanıyoruz” dedi.

“Yakalayıcı Araç” Škoda Enyaq Coupé oldu

Dünyanın en büyük koşu etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Wings for Life World Run, bir kez daha geleneksel koşu formatlarından farklı yapısıyla öne çıktı. Sabit bir bitiş çizgisinin bulunmadığı organizasyonda katılımcılar, “Yakalayıcı Araç” olarak görev yapan Škoda Enyaq Coupé kendilerine ulaşana kadar koşmaya devam etti. Bu özel format, her seviyeden katılımcıya kendi temposunda yarışma imkanı sunarken, etkinliğin kapsayıcı yapısını da güçlendirdi.

İstanbul etabında 38.70 kilometre koşan Nuray Bulut Göktepe, kadınlarda en iyi dereceyi elde etti. Erkekler kategorisinde ise Canpolat Akbay, İstanbul'da 59.95 kilometrelik kat ederek Türkiye genelinde en uzun mesafeyi kat eden isim oldu. Akbay aynı zamanda, Wings For Life World Run'ı globalde 17. sırada noktaladı.

Škoda’nın partner olarak yer aldığı Wings for Life World Run, Türkiye’deki koşucuları global bir hareketin parçası haline getirirken, elde edilen kayıt ücretleri ve bağışlarla omurilik araştırmalarına destek sağladı. Etkinlik, sporun performansın ötesine geçerek, dayanışma, farkındalık ve sosyal fayda açısından da güçlü bir araç olduğunu bir kez daha ortaya koydu.