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Korsanlar 5 denizciyi kaçırdı
Dünya Korsanlar 5 denizciyi kaçırdı
Dünya

Korsanlar 5 denizciyi kaçırdı

Gana açıklarında korsanlar 5 denizciyi kaçırdı. Güvenlik güçleri, denizcilerin kurtarılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 07:59:00 -
Korsanlar 5 denizciyi kaçırdı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kore gemisi Benin Cumhuriyet'inden Gana'ya giderken Gine Körfezi'nde korsanların saldırısına uğradı. Saldırıda korsanlar gemideki 4 Koreli ve 1 Ganalı mürettebatı kaçırdı.

Öte yandan liman yetkilileri, güvenlik güçlerinin denizcileri bulmak için operasyon başlattığını duyurdu.

Sık sık korsan saldırılarıyla anılan Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor. Bu yıl Gine Körfezi'nde 24 saldırı yaşandı ve bu olaylarda 128 kişi kaçırıldı. Geçen sene aralık ayı başında korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.

Korsanlar, Kasım 2019'da da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeili kargo gemisine saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu.

Geçen yıl temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

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